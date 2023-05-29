Тренерский штаб Металлиста после поражения от Миная отказался общаться с прессой

Представители тренерского штаба "Металлиста" отказались от комментариев по итогам матча 29-го тура УПЛ с "Минаем" (1:2).

По итогу этой игры харьковчане потеряли шансы остаться в УПЛ, а Перица Огненович и Олег Ратий сказали, что не будут комментировать этот результат после игры.

Сербский и.о. главного тренера "Металлиста" сразу после матча пошел в свою семью, которая была на стадионе.

Напомним, что последний матч харьковчан в этом сезоне состоится в Одессе против "Черноморца", хотя формально для "Металлиста" это домашняя игра.