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Тренерский штаб Металлиста после поражения от Миная отказался общаться с прессой

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане официально вылетели из УПЛ

Тренерский штаб Металлиста после поражения от Миная отказался общаться с прессой

instagram.com/fcmetalist

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Представители тренерского штаба "Металлиста" отказались от комментариев по итогам матча 29-го тура УПЛ с "Минаем" (1:2).

По итогу этой игры харьковчане потеряли шансы остаться в УПЛ, а Перица Огненович и Олег Ратий сказали, что не будут комментировать этот результат после игры.

Сербский и.о. главного тренера "Металлиста" сразу после матча пошел в свою семью, которая была на стадионе.

Напомним, что последний матч харьковчан в этом сезоне состоится в Одессе против "Черноморца", хотя формально для "Металлиста" это домашняя игра.

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В статье: Перица Огненович Олег Ратий ФК Минай Металлист (Харьков)
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