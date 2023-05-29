В шаге от еврокубков. Видео голов и обзор матча Ворскла - Колос 2:0

Перед стартом второй части соревнований "Ворскла" отставала от "Александрии" на шесть очков и имела на игру меньше. А за тур до завершения чемпионата расстояние между коллективами сократилось до одного балла. В текущем туре полтавчане смогли дожать "Колос", забив в ворота ковалевцев дважды после перерыва. "Колос" в течение весны также показывал признаки возможной борьбы за еврокубки, однако в какой-то момент темпа не выдержал. Главным же действующим лицом отчетной встречи стал Скляр: опытный хавбек стал автором результативной передачи на первый гол и забил второй, сняв все вопросы о победителе матча.

VBET лига. 29-й тур

29 мая, Полтава, стадион "Ворскла"

Судья: Анатолий Абдула

"Ворскла" (Полтава) – "Колос" (Ковалевка) 2:0

Голы: Фелипе (75), Скляр (88)