Кто виноват, что Шахтер и Днепр-1 устроили драку, куда пойдет Коноплянка, Ракицкого в сборную?

В УПЛ определился чемпион. Решающий матч увенчался знатной дракой, по итогам которой красные карточки получили шесть футболистов. Заря воспитала форварда для сборной, молодежку ждут подвиги на Евро, а Ракицкий стучится в дверь национальной команды. Обо всем этом, а также о грандиозной неудаче Боруссии и волшебной сказке Лутона в своем влоге на канале UA-Футбол рассказывает известный комментатор Максим Гиленко.

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