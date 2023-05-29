Премьер-лига
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Кто виноват, что Шахтер и Днепр-1 устроили драку, куда пойдет Коноплянка, Ракицкого в сборную?
И еще много интересно в новом влоге Макса Гиленко
В УПЛ определился чемпион. Решающий матч увенчался знатной дракой, по итогам которой красные карточки получили шесть футболистов. Заря воспитала форварда для сборной, молодежку ждут подвиги на Евро, а Ракицкий стучится в дверь национальной команды. Обо всем этом, а также о грандиозной неудаче Боруссии и волшебной сказке Лутона в своем влоге на канале UA-Футбол рассказывает известный комментатор Максим Гиленко.
В этом выпуске
- 00:23 - Как Шахтер выиграл чемпионский матч
- 03:26 - Рыбак – как иллюстрация проблем Днепра-1
- 05:10 - Кто виноват в драке между Шахтером и Днепром-1
- 08:43 - Русин обыграл Александрию – его правильно взяли в сборную
- 09:41 - Макс комментирует предложения зрителей по сборной
- 10:21 - Что ждет молодежку - у нее крутое поколение
- 11:58 – Ракицкий в сборной? Невозможно
- 12:50 - Коноплянка – куда дальше?
- 13:41 - Грандиозная неудача Боруссии - Баварию теперь никто не остановит
- 15:20 - Самый дорогой матч в мире - финал Чемпионшипа
- 16:02 – Лутон – Ковентри: идеальная серия пенальти
- 17:08 - Сказка Лутона и ее капитана Мпанзу
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