СМИ: Два клуба Серии А возобновили интерес к Довбику

Итальянская "Салернитана" возобновила интерес к нападающему " Днепра-1 " Артему Довбику, сообщает TuttoSalernitana.

Источник отмечает, что клуб Серии А интересовался форвардом еще прошлым летом, но тогда до реальных действий сторон дело не дошло.

Также сообщается, что "Салернитане" также нужно выиграть конкуренцию за игрока у "Торино", который следит за игроком еще с прошлого лета.

Источник предполагает, что для того чтобы заполучить 25-летнего украинца, клубам придется выложить не менее 10 млн евро.

В текущем сезоне Довбик отыграл 37 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 8 ассистов. Контракт украинца заканчивается в конце 2023 года.