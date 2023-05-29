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СМИ: Два клуба Серии А возобновили интерес к Довбику
Активные разговоры про Италию для Довбика ходили еще прошлым летом
scdnipro1.com.ua
Итальянская "Салернитана" возобновила интерес к нападающему "
Источник отмечает, что клуб Серии А интересовался форвардом еще прошлым летом, но тогда до реальных действий сторон дело не дошло.
Также сообщается, что "Салернитане" также нужно выиграть конкуренцию за игрока у "Торино", который следит за игроком еще с прошлого лета.
Источник предполагает, что для того чтобы заполучить 25-летнего украинца, клубам придется выложить не менее 10 млн евро.
В текущем сезоне Довбик отыграл 37 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 8 ассистов. Контракт украинца заканчивается в конце 2023 года.
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