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СМИ: Два клуба Серии А возобновили интерес к Довбику

Премьер-лига
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Активные разговоры про Италию для Довбика ходили еще прошлым летом

СМИ: Два клуба Серии А возобновили интерес к Довбику

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Итальянская "Салернитана" возобновила интерес к нападающему "Днепра-1" Артему Довбику, сообщает TuttoSalernitana.

Источник отмечает, что клуб Серии А интересовался форвардом еще прошлым летом, но тогда до реальных действий сторон дело не дошло.

Также сообщается, что "Салернитане" также нужно выиграть конкуренцию за игрока у "Торино", который следит за игроком еще с прошлого лета.

Источник предполагает, что для того чтобы заполучить 25-летнего украинца, клубам придется выложить не менее 10 млн евро.

В текущем сезоне Довбик отыграл 37 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 8 ассистов. Контракт украинца заканчивается в конце 2023 года.

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В статье: Торино (Турин) Салернитана (Салерно) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
TuttoSalernitana

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