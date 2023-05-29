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Пономарев: Черноморец - одна из трех команд в Украине, у которых заметен особый стиль игры
Львовяне на выезде обыграли одесситов
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал
"Конечно, нам приятно, что мы победили. Это очень важные три очка для нас на этом этапе, в той ситуации, в которой мы оказались. Но я хотел бы начать с "Черноморца". Видно, что это очень хорошая команда, наверное, одна из трех в Украине, у которых заметен особый стиль игры, видна работа тренера, таким соперникам противостоять непросто.
Забив два гола в первом тайме, мы играли по результату. В этом чувствуется психология молодых футболистов, потому что они больше пытались сберечь счет. Пропустили гол на последней секунде первого тайма. Поэтому психологическое преимущество после перерыва где-то было на стороне "Черноморца". Но очень хорошо, что мы забили третий мяч и довели игру до логического завершения.
Главная задача у нас неизменная – остаться в Премьер-лиге. Несмотря на наше турнирное положение, а оно и дальше остается непростым, я думаю, что если эта команда у нас сохранится, то у нее хорошее будущее, потому что очень много перспективных футболистов", - сказал Пономарев.
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