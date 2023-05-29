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Пономарев: Черноморец - одна из трех команд в Украине, у которых заметен особый стиль игры

Премьер-лига
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Львовяне на выезде обыграли одесситов

Пономарев: Черноморец - одна из трех команд в Украине, у которых заметен особый стиль игры

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал выездную победу "желто-черных" над "Черноморцем" (3:1) в 29-м туре УПЛ.

"Конечно, нам приятно, что мы победили. Это очень важные три очка для нас на этом этапе, в той ситуации, в которой мы оказались. Но я хотел бы начать с "Черноморца". Видно, что это очень хорошая команда, наверное, одна из трех в Украине, у которых заметен особый стиль игры, видна работа тренера, таким соперникам противостоять непросто.

Забив два гола в первом тайме, мы играли по результату. В этом чувствуется психология молодых футболистов, потому что они больше пытались сберечь счет. Пропустили гол на последней секунде первого тайма. Поэтому психологическое преимущество после перерыва где-то было на стороне "Черноморца". Но очень хорошо, что мы забили третий мяч и довели игру до логического завершения.

Главная задача у нас неизменная – остаться в Премьер-лиге. Несмотря на наше турнирное положение, а оно и дальше остается непростым, я думаю, что если эта команда у нас сохранится, то у нее хорошее будущее, потому что очень много перспективных футболистов", - сказал Пономарев.

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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