Григорчук: Из-за того, что в первом круге мы потеряли очень много очков, сейчас мы в такой ситуации

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура УПЛ с "Рухом" (1:3).

"В целом можно говорить, что у нас были возможности, мы могли забить, но сейчас это никому не интересно. Интересует только результат.

Если бы этот проигрыш был в другой стратегической ситуации, когда мы были бы на другом месте в турнирной таблице, то как-то по-другому можно было бы смотреть на результат, а сейчас мы смотрим на это, как на досадное и недопустимое поражение.

Потому что знаете, в спорте, как бы ты не играл – надо выиграть, надо уметь добиться результата в необходимый момент, но теперь можно сказать, что у нас появился шанс проверить себя в следующей игре, как мы в такой сложной ситуации себя поведем. Тест для каждого из нас, это интересно.

Это не первая игра, которую мы просто не могли проиграть. Но мы поднимаем голову и понимаем что то, как "Черноморец" провел вторую часть чемпионата – никак не вылет, это гораздо более высокое место в таблице.

Но из-за того, что в первом круге мы потеряли очень много очков, сейчас мы в такой ситуации", — сказал Григорчук.