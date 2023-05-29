Вирт: Может, на Шестакова давила фамилия Бущана - стоит машина в воротах, вратарь сборной

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итог матча 29-го тура УПЛ , в котором его команда проиграла "Динамо" со счетом 0:3.

— Поблагодарил ребят за отношение к игре. Первый тайм был равным. В обороне мы играли дисциплинированно, но должны были лучше играть на атаку. Легко теряли мячи и не могли качественно атаковать. На оборону сыграли хорошо, у соперника, по сути, не было шансов для того, чтобы забить нам мяч. Так мы и настраивали команду. Но еще нужны шансы для голов.

Что касается второго тайма, то первый гол пришел в наши ворота после второй передачи, ребята не разобрались в защите, а дальше свою роль сыграло мастерство Рамиреса.

Когда счет стал 1:0, вынуждены были накрывать соперника "выше", а "Динамо" — это классная команда, которая в этой ситуации использовала свое качество. Конечно, этот нереализованный пенальти... Просто "зарубили" мы его. И это уже далеко не впервые.

После этого мы просто стали и выключились из игры. И пропустили еще два гола. Потом уже не имело значения, с каким именно счетом мы проиграем — 0:2 или 0:3.

Если бы сегодня мы добыли ничью или даже выиграли бы, всё равно для нас всё решалось бы в последнем туре. Так что будем готовиться к матчу с "Ингульцом", в котором нам надо побеждать. Всё. Но для уверенности в психологическом плане было бы, конечно, лучше сыграть сегодня 1:1. Повторюсь, за отношение к игре ребят я поблагодарил, но сказался класс соперника, который явно мастеровитей нас, футболисты которого индивидуально сильнее футболистов "Вереса". Однако если действовать дисциплинированно, то можно играть и с такой командой. А пока у нас главный матч сезона — с "Ингульцом" в воскресенье.

— Вы сказали, что уже далеко не впервые не реализовываете пенальти. Почему так происходит?

— Близниченко у нас с "точки" забивает, но его сегодня не было на поле. А Шестакову не хватило мастерства. Не надо ничего выдумывать в таких ситуациях. Да, очень часто мы не реализовываем пенальти. Это мастерство футболистов, психология. Шестаков взял на себя ответственность, но футболист не имеет права так бить пенальти. Может, на него давила фамилия Бущана: стоит машина в воротах, вратарь национальной сборной. Тут мне мне нечего комментировать, очень сложно это сделать. Могли вырвать ничью с "Динамо". Было бы престижно для клуба. Жаль, не было Близниченко. Он мастер исполнения пенальти.