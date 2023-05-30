Шахтер и СК Днепр-1 вдохновились гонкой между Сити и Арсеналом. Обзор главных матчей выходных

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Объясняем, почему СК "Днепр-1" не наиграл на чемпионство на дистанции, проводим параллели с АПЛ и не только. Будущее команд в европейских турнирах, драка под занавес матча как черные абзацы украинского футбола. Заложник Ройс, деморализованный "Ювентус", как Миколенко зарекомендовал себя в "Эвертоне", справедливое непопадание "Ливерпуля" в ЛЧ и многое другое – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:48 – "Шахтер" – СК "Днепр-1" (3:0);

09:21 – "Севилья" – "Реал" (1:2);

13:02 – "Ювентус" – Милан" (0:1) и немецкие разборки за Салатницу;

15:38 – Коротко об итогах АПЛ для украинских легионеров и не только;

27:42 – Не попадайте в офсайд!