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Шахтер и СК Днепр-1 вдохновились гонкой между Сити и Арсеналом. Обзор главных матчей выходных

Премьер-лига
(1 голосов)

Аудиомнение #214

Шахтер и СК Днепр-1 вдохновились гонкой между Сити и Арсеналом. Обзор главных матчей выходных

Фото: 1) ФК Шахтар; 2-4) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Объясняем, почему СК "Днепр-1" не наиграл на чемпионство на дистанции, проводим параллели с АПЛ и не только. Будущее команд в европейских турнирах, драка под занавес матча как черные абзацы украинского футбола. Заложник Ройс, деморализованный "Ювентус", как Миколенко зарекомендовал себя в "Эвертоне", справедливое непопадание "Ливерпуля" в ЛЧ и многое другое – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:48 – "Шахтер" – СК "Днепр-1" (3:0);

09:21 – "Севилья" – "Реал" (1:2);

13:02 – "Ювентус" – Милан" (0:1) и немецкие разборки за Салатницу;

15:38 – Коротко об итогах АПЛ для украинских легионеров и не только;

27:42 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Ярослав Ракицкий Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Марко Ройс Оливер Кан Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Хасан Салихамиджич Севилья Александр Зинченко Милан СК Днепр-1 Виталий Миколенко Подкаст Аудиомнение Джуд Беллингем Подкасты UA-Футбол
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