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Шахтер и СК Днепр-1 вдохновились гонкой между Сити и Арсеналом. Обзор главных матчей выходных
Аудиомнение #214
Фото: 1) ФК Шахтар; 2-4) Getty Images
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Объясняем, почему СК "Днепр-1" не наиграл на чемпионство на дистанции, проводим параллели с АПЛ и не только. Будущее команд в европейских турнирах, драка под занавес матча как черные абзацы украинского футбола. Заложник Ройс, деморализованный "Ювентус", как Миколенко зарекомендовал себя в "Эвертоне", справедливое непопадание "Ливерпуля" в ЛЧ и многое другое – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:48 – "Шахтер" – СК "Днепр-1" (3:0);
09:21 – "Севилья" – "Реал" (1:2);
13:02 – "Ювентус" – Милан" (0:1) и немецкие разборки за Салатницу;
15:38 – Коротко об итогах АПЛ для украинских легионеров и не только;
27:42 – Не попадайте в офсайд!
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