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Вернидуб: Борьба за пятое место продолжается - есть мы, Ворскла и Александрия

Премьер-лига
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Кривбасс в предпоследнем туре обыграл Металлист 1925

Вернидуб: Борьба за пятое место продолжается - есть мы, Ворскла и Александрия

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции рассказал о выездной победе над "Металлистом 1925" (2:0).

- Юрий Николаевич, поздравляем с победой - важной и очень яркой! Как вам сегодня игра подопечных?

– Все нормально. Если выиграли – значит, игра давалась. Первый тайм хоть и на 0:0 провели, но команда хорошо действовала, на мой взгляд. Единственное – мы спешили впереди в атаке. Не было хорошей последней передачи: каждый из наших футболистов пытался как можно быстрее доставить мяч.

Зато во второй половине только вышли – и на первой же минуте забили первый мяч. Потом уже играли с учетом, что побеждаем 1:0. Был момент в конце встречи, который мне очень не понравился: игрок соперника мог забивать, но не попал по нашим воротам… Но после этого "Кривбасс" сразу отреагировал и удвоил преимущество. Так что победа за нами.

Хочу поздравить всех болельщиков, горячих фанатов криворожского клуба. Крепкого здоровья и нашей скорой Победы!

– Вы вспомнили об эпизоде, когда мы могли пропустить. Что не удалось в том моменте – возможно, имела место расслабленность?

– Не буду это комментировать. Это внутренние командные дела. Мы сядем, спокойно просмотрим повтор, проанализируем и подскажем, кто и где не доиграл до конца.

– В матче с "Металлистом 1925" Кораблин забил свой дебютный мяч за "Кривбасс"…

– Я его поздравляю. Это парень из Запорожья, можно сказать мой земляк. Самое главное, чтобы Кораблин не "улетел" очень высоко, но и дальше ходил по грешной земле и работал еще больше. Думаю, у него все есть: очень велик шанс набрать еще лучшую спортивную форму и помогать "Кривбассу".

- Как вы считаете, с "Днепром-1" сыграть не в Ужгороде, а в Днепре было бы важнее для города, болельщиков?

– Я считаю, что да. Но это не зависит от нас. Есть руководство "Днепра-1" – они решают, где состоится матч. Единственное хочу добавить. Как бы ни было – мы еще в игре. Остался последний тур – и борьба за пятое место продолжается: есть мы, полтавская "Ворскла" и "Александрия". Очень интересный финиш! Я ребятам сказал: должны доигрывать до конца, а там жизнь расставит всех по местам.

- Надеемся, что "Шахтер" даст бой с полтавчанами…

– Не хочу даже на это надеяться! (улыбается) А хочу, чтобы мы сыграли свой матч, а в равной борьбе пусть победит тот, кто больше заслуживает. Все может произойти, но если мы делаем все так, как нужно – Всевышний есть, и он нам поможет.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Кривбас

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