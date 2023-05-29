Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс

"Металлист 1925" не смог досрочно избежать участия в переходных матчах за место в УПЛ и отложил этот вопрос на последний тур. "Кривбасс" приехал в Киев также мотивированным, ведь еще имеет теоретические шансы на выход в еврокубки, однако для этого нужно в воскресенье не только самому побеждать, но и надеяться на осечки "Александрии" и "Ворсклы". Алина Ерофеева посетила поединок между харьковчанами и криворожцами, который завершился победой команды Юрия Вернидуба 2:0 и принесла вам свой атмосферный фоторепортаж со стадиона имени Банникова.

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