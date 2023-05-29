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Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс

Премьер-лига
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Обе команды остались с турнирными задачами на последний тур чемпионата

Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" не смог досрочно избежать участия в переходных матчах за место в УПЛ и отложил этот вопрос на последний тур. "Кривбасс" приехал в Киев также мотивированным, ведь еще имеет теоретические шансы на выход в еврокубки, однако для этого нужно в воскресенье не только самому побеждать, но и надеяться на осечки "Александрии" и "Ворсклы". Алина Ерофеева посетила поединок между харьковчанами и криворожцами, который завершился победой команды Юрия Вернидуба 2:0 и принесла вам свой атмосферный фоторепортаж со стадиона имени Банникова.

Фотогалерея

Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 1Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 2Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 3Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 4Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 5Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 6Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 7Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 8Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 9Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 10Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 11Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 12Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 13Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 14Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 15Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 16Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 17Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 18Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 19Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 20Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 21Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 22Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 23Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 24Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 25Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 26Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 27Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 28Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 29Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 30Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 31Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 32Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 33Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 34Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 35Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 36Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 37Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 38Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 39Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 40Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 41Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 42Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 43Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 44Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 45Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 46Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 47Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 48Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 49Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 50Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 51Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 52Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 53Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 54Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 55Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс - фото 56
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
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