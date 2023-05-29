Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Над нами атмосфера, під нами глибина. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Кривбасс
Обе команды остались с турнирными задачами на последний тур чемпионата
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист 1925" не смог досрочно избежать участия в переходных матчах за место в УПЛ и отложил этот вопрос на последний тур. "Кривбасс" приехал в Киев также мотивированным, ведь еще имеет теоретические шансы на выход в еврокубки, однако для этого нужно в воскресенье не только самому побеждать, но и надеяться на осечки "Александрии" и "Ворсклы". Алина Ерофеева посетила поединок между харьковчанами и криворожцами, который завершился победой команды Юрия Вернидуба 2:0 и принесла вам свой атмосферный фоторепортаж со стадиона имени Банникова.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Известны имена почти всех команд, с которыми в квалификации ЛЧ может встретиться вице-чемпион Украины
- Днепр-1 принес извинения за драку в конце матча с Шахтером – заявление клуба
- Боруссия Дортмунд объявила об уходе пяти футболистов
- Официально. Коллапса не избежать. Третья команда УПЛ не может остаться без группового раунда еврокубков, а вторая – может
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО