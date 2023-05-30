Эдмар: Если не верить, что можно отобрать очки у Динамо, то нет смысла выходить на поле

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:2) .

– Обидно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Наша болезнь – начало игры и начало второй половины, сыграли рассеянно и пропустили. Теперь у нас впереди игра с "Динамо", верим в свои силы. Другого выхода у нас нет, будем бороться до конца.

– Впереди еще неделю будете готовиться и разбирать соперника. За счет чего можно взять очки с "Динамо"?

– Играть на характере, из-за не могу и создавать моменты. Только так мы сможем перевернуть ситуацию в свою пользу. Будем готовиться, не пора опускать руки, надо играть до последнего. Наша задача – остаться в Премьер-лиге.

– Уже размышляли над возможными стыковыми матчами?

– Нет, сейчас главное подготовиться к игре с "Динамо", а что будет дальше – никто не знает. Чемпионат сейчас очень непредсказуем, многие команды соревнуются за выживание. Нам нужно очень поработать, чтобы отобрать очки у "Динамо". Если в это не верить, то нет смысла выходить на поле. Надо всегда верить в свои силы.