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З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай

Премьер-лига
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Металлист вылетает в Первую лигу

З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Ярославский был очень активен в медийном пространстве до февраля 2022 года. Однако потом внимание к бизнесмену было сведено к минимуму, как и к его футбольному проекту. По именам даже сейчас "Металлист" не выглядит аутсайдером УПЛ, однако создавалось впечатление, что клуб просто двигается по инерции и никому не нужен. В итоге это привело к тому, что все ожидали весной и так: вылета из Премьер-лиги. В последнем матче харьковчане пытались зацепиться и даже вели в счете против "Миная". Однако все равно потерпели поражение 1:2: четвертое фиаско подряд и семнадцатое в текущем чемпионате в целом.

Александр Приходько собственными глазами видел футбольную трагедию "Металлиста" и делится с вами своими лучшими работами по игре.

Фотогалерея

З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 1З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 2З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 3З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 4З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 5З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 6З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 7З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 8З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 9З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 10З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 11З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 12З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 13З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 14З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 15З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 16З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 17З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 18З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 19З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 20З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 21З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 22З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 23З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 24З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 25З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 26З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 27З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 28З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 29З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 30З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 31З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 32З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 33З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 34З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 35З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 36З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 37З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 38З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 39З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 40З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 41З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 42З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 43З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 44З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай - фото 45
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В статье: фото ФК Минай Металлист (Харьков)
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