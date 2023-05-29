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З нами сталося лиш те, що мало статись. Фоторепортаж с матча Металлист - Минай
Металлист вылетает в Первую лигу
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Александр Ярославский был очень активен в медийном пространстве до февраля 2022 года. Однако потом внимание к бизнесмену было сведено к минимуму, как и к его футбольному проекту. По именам даже сейчас "Металлист" не выглядит аутсайдером УПЛ, однако создавалось впечатление, что клуб просто двигается по инерции и никому не нужен. В итоге это привело к тому, что все ожидали весной и так: вылета из Премьер-лиги. В последнем матче харьковчане пытались зацепиться и даже вели в счете против "Миная". Однако все равно потерпели поражение 1:2: четвертое фиаско подряд и семнадцатое в текущем чемпионате в целом.
Александр Приходько собственными глазами видел футбольную трагедию "Металлиста" и делится с вами своими лучшими работами по игре.
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