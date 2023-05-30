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Они из одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 29-го тура
Признание получили представители "Шахтера"
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих экспертный совет, определила самых ярких футболиста и наставника 28-го тура чемпионата.
По итогам голосования лучшим игроком был признан полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко, а тренером - коуч "горняков" Игор Йовичевич.
Отметим, что Бондаренко отметился голом в матче против "Днепра-1" (3:0). 22-летний украинец открыл счет на 9-й минуте. Эта победа позволила донецкой команде досрочно завоевать чемпионский титул УПЛ.
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