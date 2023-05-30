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Они из одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 29-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Признание получили представители "Шахтера"

Они из одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 29-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих экспертный совет, определила самых ярких футболиста и наставника 28-го тура чемпионата.

По итогам голосования лучшим игроком был признан полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко, а тренером - коуч "горняков" Игор Йовичевич.

Отметим, что Бондаренко отметился голом в матче против "Днепра-1" (3:0). 22-летний украинец открыл счет на 9-й минуте. Эта победа позволила донецкой команде досрочно завоевать чемпионский титул УПЛ.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) УПЛ Артем Бондаренко
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Источник:
УПЛ

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