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Наставник Колоса: Хотели зацепиться за очки, но не получилось

Премьер-лига
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Ковалевская команда уступила полтавчанам

Наставник Колоса: Хотели зацепиться за очки, но не получилось

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от "Ворсклы" (0:2) в матче 29-го тура УПЛ.

"Игра для зрителей игра была интересна фрагментарно, потому что футболисты играют через четыре на пятый день. В нашем случае играют почти одни и те же игроки. Ребята стараются, делают все, что могут, но физически их не хватает. Темп матча то поднимался, то падал. Игра так выглядела: то были острые моменты, то была пауза.

Победила "Ворскла", поздравляю их с победой. Результатом мы недовольны. Хотели зацепиться за очки, но не получилось.

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Я думаю, что в чемпионате все мы хотели большего. Концовку мы проводим с топ-клубами, которые вверху. Очень четко видно разницу в классе. Чтобы двигаться вперед, "Колосу" нужна перезагрузка, нужно качество, больше времени.

Итоги подводить рано, впереди еще тур, и ситуация запутанная. Все хотят большего. Но есть как есть, и на это есть объективные причины. Вопрос в том, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. Этот вопрос будет подниматься, и про это будем разговаривать", - сказал Вишняк.

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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