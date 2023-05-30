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Наставник Колоса: Хотели зацепиться за очки, но не получилось
Ковалевская команда уступила полтавчанам
Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от "Ворсклы" (0:2) в матче 29-го тура УПЛ.
"Игра для зрителей игра была интересна фрагментарно, потому что футболисты играют через четыре на пятый день. В нашем случае играют почти одни и те же игроки. Ребята стараются, делают все, что могут, но физически их не хватает. Темп матча то поднимался, то падал. Игра так выглядела: то были острые моменты, то была пауза.
Победила "Ворскла", поздравляю их с победой. Результатом мы недовольны. Хотели зацепиться за очки, но не получилось.
Я думаю, что в чемпионате все мы хотели большего. Концовку мы проводим с топ-клубами, которые вверху. Очень четко видно разницу в классе. Чтобы двигаться вперед, "Колосу" нужна перезагрузка, нужно качество, больше времени.
Итоги подводить рано, впереди еще тур, и ситуация запутанная. Все хотят большего. Но есть как есть, и на это есть объективные причины. Вопрос в том, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. Этот вопрос будет подниматься, и про это будем разговаривать", - сказал Вишняк.
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