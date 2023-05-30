Наставник Колоса: Хотели зацепиться за очки, но не получилось

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от "Ворсклы" (0:2) в матче 29-го тура УПЛ.

"Игра для зрителей игра была интересна фрагментарно, потому что футболисты играют через четыре на пятый день. В нашем случае играют почти одни и те же игроки. Ребята стараются, делают все, что могут, но физически их не хватает. Темп матча то поднимался, то падал. Игра так выглядела: то были острые моменты, то была пауза.

Победила "Ворскла", поздравляю их с победой. Результатом мы недовольны. Хотели зацепиться за очки, но не получилось.