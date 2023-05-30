Скрипник: Хотелось доигрывать чемпионат в такой борьбе

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник поделился мыслями после победы над "Колосом" (2:0) в матче 29-го тура УПЛ.

"Хотелось доигрывать чемпионат именно в такой борьбе, как сейчас: 43 очка ("Александрия"), 42 очка ("Ворскла"), 41 очко ("Кривбасс"). И мы здесь участвуем. Это была наша мечта и цель на последние матчи. Хочется оставаться в таком режиме. Не хотелось доигрывать сезон, чтобы просто играть. Что будет в воскресенье – увидим.

Мы разбираем соперников. "Колос" играет в пять защитников. Мы хотели, чтобы у нас были сдвоенные фланги, что мы и сделали. Мы очень хорошо нейтрализовали их креатив. Искали шансы впереди. 2:0 – убедительный счет. Все видят, как бывает сложно, когда соперник настроен играть только в обороне", - отметил Скрипник.