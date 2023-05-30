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Кораблин: Тренер сказал: у тебя будет момент и ты должен его реализовать

Премьер-лига
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Хавбек "Кривбасса" забил дебютный мяч за клуб

Кораблин: Тренер сказал: у тебя будет момент и ты должен его реализовать

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Кривбасса" Тимур Кораблин прокомментировал выездную победу над "Металлистом 1925" (2:0) в 29 туре УПЛ. 21-летний хавбек забил второй гол в матче. Этот мяч стал для Тимура дебютным за криворожский клуб.

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- Если честно немного волновался, когда выходил на поле. В игру вошел не так, как бы того хотелось, ведь матч был очень напряженным. Тренер сказал: у тебя будет момент, ты должен выйти и его реализовать. Так и получилось, к счастью. В целом матч понравился: много эмоций, много борьбы. Нам нужны были эти три очка для того, чтобы двигаться дальше.

Гол? Эмоции невероятные. Я много работал для этого дебютного гола, и очень его ждал. Спасибо всем за поддержку: друзьям, партнерам по команде, тренерам. Они всегда были рядом и очень мне помогали. Счастлив, что "Кривбасс" победил и я забил свой дебютный гол в УПЛ.

- Как поздравили партнеры по команде после игры в раздевалке?

- Очень тепло, спасибо им. Шутят также, конечно. Одним из первых поздравил Виталик Вернидуб (улыбается). В раздевалке положительная атмосфера. Все рады, что удалось победить, - рассказал Кораблин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков) Тимур Кораблин
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Источник:
fckryvbas.com

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