Судьба Кучера в Днепре-1 определится на этой неделе – СМИ

Будущее главного тренера "Днепра-1" Александра Кучера остается неопределенным.

Как сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, судьба наставника будет решена на этой неделе.

Отметим, что 40-летний Кучер возглавил "Днепр-1" в июле прошлого года. За тур до конца сезона в УПЛ днепровская команда занимает второе место в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с "Зарей" - 64. Но по личным встречам выше клуб из Днепра.