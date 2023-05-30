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Судьба Кучера в Днепре-1 определится на этой неделе – СМИ
Будущее тренера остается неопределенным
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Будущее главного тренера "Днепра-1" Александра Кучера остается неопределенным.
Как сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, судьба наставника будет решена на этой неделе.
Отметим, что 40-летний Кучер возглавил "Днепр-1" в июле прошлого года. За тур до конца сезона в УПЛ днепровская команда занимает второе место в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с "Зарей" - 64. Но по личным встречам выше клуб из Днепра.
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Источник:ТаТоТаке
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