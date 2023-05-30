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Судьба Кучера в Днепре-1 определится на этой неделе – СМИ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Будущее тренера остается неопределенным

Судьба Кучера в Днепре-1 определится на этой неделе – СМИ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Будущее главного тренера "Днепра-1" Александра Кучера остается неопределенным.

Как сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, судьба наставника будет решена на этой неделе.

Отметим, что 40-летний Кучер возглавил "Днепр-1" в июле прошлого года. За тур до конца сезона в УПЛ днепровская команда занимает второе место в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с "Зарей" - 64. Но по личным встречам выше клуб из Днепра.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (10)
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Ariakiev01 (Київ)
30.05.2023 в 12:07
Ох и не знаю Кривбас будет боротся до последнего. Притом им тоже победа нужна это минимум.+ на ничью могут и наиграть.
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0
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C_Ballack (Днепр)
30.05.2023 в 11:46
Надеюсь его и Красникова выгонят
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0
-1
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alex 66 (Кременчук)
30.05.2023 в 12:38
Та нехай буде...
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
30.05.2023 в 11:18
Кучер МОЛОДЕЦ не трогайте --лучше гоните Ротаня с Александрии и молодёжки который угробил их--сколько очков он потерял в Александрии только10 ничьих а поражений -ГУРУ бы такого не допустил а этот сидит по блату работает только языком
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MaximSK (Киев)
30.05.2023 в 10:09
Думаю не стоит его трогать, в первый же сезон команда заняла второе место, команда будет выступать в ЛЧ в квалификации, хотя не вижу шансов что они пройдут в ЛЧ.
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Джим Слэйд (Харьков)
30.05.2023 в 10:45
Ну, вообще-то ещё не заняла
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MaximSK (Киев)
30.05.2023 в 11:02
Они Кривбасс обыграют с большей вероятностью
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Джим Слэйд (Харьков)
30.05.2023 в 11:14
Вообще не факт. Плюс Заря еще может отыграть разницу по мячам
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scorpius (Ck)
30.05.2023 в 12:11
Джим, в этом сезоне лички приоритет и разница мячей в них же.
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Ariakiev01 (Київ)
30.05.2023 в 12:12
Разница мячей в данном случае не играет так как личные встречи перед мячами.а там Днипро 3:0 Зарая и победа Зарі 2:1там только надежда на не выигрыш Днипра и свою победу
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