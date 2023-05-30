Дебелко: У всех претендентов на Лигу конференций есть шансы на победу в последнем туре УПЛ

Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о победе над "Металлистом 1925" (2:0) в матче 29-го тура УПЛ.

— Роман, с победой. Наверняка вы хотели взять реванш у соперника за проигрыш в первом круге?

— Несомненно. В игре первого круге мы проиграли дома, а я еще забил мяч в собственные ворота. Тот поединок был плохим для меня. Тогда, я впервые в карьере забил мяч в свои ворота. Поэтому мы хотели взять реванш. Мы тщательно разбирали соперника. "Металлист 1925" умеет играть в футбол.

— Какие сильные стороны вы заметили у противника?

— У них вингеры играют близко к флангам, растягивают защиту противника. В эти полузоны вбегают полузащитники. Это у них здорово выходит. Таким образом, харьковчане вскрывают оборону. Слава Богу, что нам удалось победить.

— До перерыва "Кривбассу" было трудно пробить оборону хозяев…

— Мы выполнили много беговой работы. Нужно было много перемещаться. В первом тайме мы не дали им ничего создать у наших ворот.

— Роман, ты можешь кого-то выделить в составе "Кривбасса"?

— Сегодня все выложились по максимуму. Все бились один за одного. Мы показали характер. Да, где-то перетерпели и смогли добиться нужной нам победы.

— "Кривбасс" одержал две победы подряд над двумя "Металлистами". На очереди "Днепр-1", который вы обыграли в первом круге.

— Мы будем стараться победить в воскресенье.

— О еврокубках задумываетесь?

— Мы будем все делать, что от нас зависит. А там посмотрим.

— У кого шансов больше попасть в Лигу конференций? У полтавчан, александрийцев или игроков "Кривбасса"?

— При хорошем раскладе все могут добиться итоговой победы. Будет интересно, - рассказал Дебелко.