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Дебелко: У всех претендентов на Лигу конференций есть шансы на победу в последнем туре УПЛ
Будет интересно
upl.ua
Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о победе над "Металлистом 1925" (2:0) в матче 29-го тура УПЛ.
— Роман, с победой. Наверняка вы хотели взять реванш у соперника за проигрыш в первом круге?
— Несомненно. В игре первого круге мы проиграли дома, а я еще забил мяч в собственные ворота. Тот поединок был плохим для меня. Тогда, я впервые в карьере забил мяч в свои ворота. Поэтому мы хотели взять реванш. Мы тщательно разбирали соперника. "Металлист 1925" умеет играть в футбол.
— Какие сильные стороны вы заметили у противника?
— У них вингеры играют близко к флангам, растягивают защиту противника. В эти полузоны вбегают полузащитники. Это у них здорово выходит. Таким образом, харьковчане вскрывают оборону. Слава Богу, что нам удалось победить.
— До перерыва "Кривбассу" было трудно пробить оборону хозяев…
— Мы выполнили много беговой работы. Нужно было много перемещаться. В первом тайме мы не дали им ничего создать у наших ворот.
— Роман, ты можешь кого-то выделить в составе "Кривбасса"?
— Сегодня все выложились по максимуму. Все бились один за одного. Мы показали характер. Да, где-то перетерпели и смогли добиться нужной нам победы.
— "Кривбасс" одержал две победы подряд над двумя "Металлистами". На очереди "Днепр-1", который вы обыграли в первом круге.
— Мы будем стараться победить в воскресенье.
— О еврокубках задумываетесь?
— Мы будем все делать, что от нас зависит. А там посмотрим.
— У кого шансов больше попасть в Лигу конференций? У полтавчан, александрийцев или игроков "Кривбасса"?
— При хорошем раскладе все могут добиться итоговой победы. Будет интересно, - рассказал Дебелко.
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