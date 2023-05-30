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Саудовский клуб предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 млн долларов в месяц
Текущий сезон он провел в двух клубах в аренде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Шахтера" Тете может сменить команду. 23-летний бразилец попал в сферу интересов "Аль-Хиляля".
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии уже сделал футболисту конкретное предложение. "Аль-Хиляль" готов платить Тете ежемесячную зарплату в размере 2 миллиона долларов. Вингер, в свою очередь, запросил 4 млн долларов за месяц.
В нынешнем сезоне Тете поиграл в двух клубах на правах аренды. В первой части сезона он провел в "Лионе" (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов). В зимнее трансферное окно игрок перебрался в "Лестер", где принял участие в 14 поединках и забил 1 гол.
Его действующее соглашение с "Шахтером" рассчитано до конца 2023 года. Сам бразилец не планирует возвращаться в донецкий клуб.
К слову, "Лестер" покинул высший дивизион чемпионата Англии по итогам сезона-2022/23.
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