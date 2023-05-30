Сабо: Я не против Луческу, но, по моему мнению, нужно оставлять Шовковского

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Александр Шовковский заслуживает того, чтобы продолжать руководить столичным клубом в следующем сезоне.

"Увидим, каким будет выбор руководства "Динамо" – останется руководить Шовковским или вернется Луческу. Я не против Луческу, но, по моему мнению, нужно оставлять Шовковского. Мирча может подсказывать, оставшись в тренерском штабе. Это нормальное явление.

Что касается турнира, то считаю Лигу конференций никому не нужной. Там играют середнячки, некоторые выставляют дубль, матчи, часто играют с ответственностью товарищеских. Думаю, что "Динамо" точно пройдет в группу и сможет из нее выйти. Там нет сильных соперников на таких стадиях", – отметил Сабо.