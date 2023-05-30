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Сабо: Я не против Луческу, но, по моему мнению, нужно оставлять Шовковского
Мнение эксперта
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Александр Шовковский заслуживает того, чтобы продолжать руководить столичным клубом в следующем сезоне.
"Увидим, каким будет выбор руководства "Динамо" – останется руководить Шовковским или вернется Луческу. Я не против Луческу, но, по моему мнению, нужно оставлять Шовковского. Мирча может подсказывать, оставшись в тренерском штабе. Это нормальное явление.
Что касается турнира, то считаю Лигу конференций никому не нужной. Там играют середнячки, некоторые выставляют дубль, матчи, часто играют с ответственностью товарищеских. Думаю, что "Динамо" точно пройдет в группу и сможет из нее выйти. Там нет сильных соперников на таких стадиях", – отметил Сабо.
Напомним, что Мирча Луческу в данный момент находится на больничном. 1 мая он перенес операцию на ноге из-за коксартроза. В отсутствии румынского наставника исполняющим обязанности главного тренера команды является Александр Шовковский.
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