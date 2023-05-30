Элементарно, Ватсон! Акценты зрителя на играх 29-го тура УПЛ

Я так часто слышал о том, что нынешний сезон – самый интересный в истории УПЛ, что иногда поневоле и сам начинал этим проникаться. Как писали классики, кому и кобыла невеста. Главное, чтобы белое платье, цветы и музыка играла. То есть, интриги у нас – хоть ложкой мешай, а как именно интригуют и на каком уровне игры – второстепенно.

Признаюсь, предпоследний тур чемпионата изрядно отрезвил. Ибо, как оказалось, тут, чтобы узнать, чем сердце успокоится, и к бабке ходить не нужно. Потому что выиграли все те, кому было больше надо. За исключением случаев, когда одна из команд явно превосходила другую в классе. Нормальная такая интрига на финишной прямой.

Шахтер – Днепр-1 3:0

Александрия – Заря 0:2

Динамо – Верес 3:0

Ворскла – Колос 2:0

Металлист 1925 – Кривбасс 0:2

Металлист – Минай 1:2

Черноморец – Рух 1:3

Львов – Ингулец 0:2

Зрелищность. На мой взгляд, нескучно смотрелись три четверти матчей. По количеству голевых моментов к среднему уровню отнес бы только матч "Металлист 1925" - "Кривбасс". И, безусловно, худшей стала игра во Львове, где кроме двух голов, забитых со стандартов, было еще по полумоменту у каждого из соперников.

С точки зрения смотрибельности, самым содержательным назову центральный поединок тура, в котором определился чемпион. После него отметил бы встречу в Одессе. Остальные выглядели вполне сносно для того чтобы поставить им свой зрительский зачет.

Интрига. Раньше всех разобралась с "Александрией" "Заря": игру можно было закрывать после того как Булеца удвоил счет в середине первого тайма.

Вскоре после перерыва добился своего "Ингулец", когда Ковалев открыл счет с пенальти во Львове: фактически дело было сделано, оставался лишь контрольный выстрел. Считаю, что и Сикану достаточно было удвоить счет на 55-й минуте, чтобы, как говорили в моей фанатской юности, повидло потекло.

В Одессе черту подвел Климчук, установив окончательный счет на 64-й минуте: отыграть у "Руха" два мяча в оставшееся время уже не представлялось возможным.

Фелипе положил начало успеху "Ворсклы", да и конец притязаниям "Колоса" на 75-й минуте. А еще на 81-й Рязанцев мог спасти ничью для "Металлиста", но кипер "Миная" Бандура и его верная подруга штанга нейтрализовали оба удара.

"Верес", наверное, все-таки добил неудачный пенальти в исполнении Шестакова на 88-й минуте. И вместо того, чтобы сравнять счет, он тут же пропустил от "Динамо" второй гол. И уже в компенсированное время подобный же пассаж случился с "Металлистом 1925": Дмитренко в створ ворот не попал, после чего "Кривбасс" еще успел забить во второй раз. Абсолютно логично, что дольше всего интрига продержалась именно здесь – в этой паре оба примерно одинаково нуждались в результате.

Логика. Полностью закономерен счет матча в Полтаве, где "Ворскла" "наиграла" на два мяча превосходства над "Колосом".

По моему мнению и подсчетам моментов, чересчур убедительные цифры табло нарисовало в пользу "Шахтера", "Зари", "Динамо" и "Кривбасса" - их победы неоспоримы, но счет вполне мог бы быть меньшим. "Минай", скажем так, был ближе к победе, нежели "Металлист". Но не более того.

"Львов" с "Ингульцом", по-хорошему, должны были скатать нулевую ничейку. А вот "Черноморец", исходя из пропорции голевых шансов, никак не заслуживал поражения от "Руха".

Судейство. В таком туре оно вряд ли могло что-то испортить, и, тем не менее, мы нашли эпизод, повлиявший на исход игры. Во Львове на 52-й минуте был назначен пенальти в ворота хозяев поля за контакт Мышенко с Козаком, при счете 0:0.

Комментарий моего консультанта Юстаса: "Если бы он упал сразу после выставленной ноги, можно было бы о чем-то говорить. А так пенальти придуманный, за легкий толчок руками сейчас не ставят".

Резонанса не было: момент затерялся среди многоцветья шести одновременно транслируемых поединков. К тому же, он случился в самом неинтересном матче, а 11-метровый пробивался в ворота уже вылетевшей команды. Ну, пнули упавшего разок… Но для "Ингульца" это были важнейшие очки. А с игры у него ничего не получалось.

Рефери: Кривушкин.

Везение. Фортуна раздухарилась не на шутку: без ее участия прошли лишь две встречи из восьми. Но серьезный вклад в результат игры она внесла лишь дважды. Мелкое везение "Александрии" и "Днепра-1", а также более регулярное – "Колоса" и "Вереса" счастья всем перечисленным командам не принесли.

То ли дело для "Миная", который от потери двух очков в концовке после повторного удара Рязанцева спасла лишь стойка ворот.

А что тогда говорить о "Черноморце", проигравшем с разницей в два гола? Первый удар в штангу ворот "Руха" имел место в конце первого тайма, при 0:2. Но свой долг Демченко удача вернула уже через пять минут Кузыку: после его удара мяч попал в штангу, от нее – в спину Панькиву, а затем за линию ворот. Однако это были лишь невинные цветочки.

62-я минута – Фортуна расплачивается уже лично с Панькивым: после удара Брагару в штангу, от которой мяч едва не укатился за ту же линию, он предпочел стать добычей вратаря. Через две минуты дикая ошибка одессита Салюка конвертируется в голевой пас сопернику. И, наконец, на 75-й минуте Авагимян пробивает, угадайте куда? В штангу, панове, в штангу…

Как писали все те же классики, с таким счастьем – и на свободе!

Личности. Ярчайшей фигурой тура, по моему мнению, показал себя новоиспеченный чемпион Украины Зубков. Вторым назвал бы полтавчанина Степанюка. Третьим – Климчука из "Руха" (которому, впрочем, не было равных в эффективности, но это уже совсем другая история).

Также заслуживают обязательного упоминания: Русин ("Заря"), Твердохлиб ("Минай"), Волошин и Караваев ("Динамо"), Козак ("Ингулец") и Скляр ("Ворскла").

С вратарями была напряженка. Полтавчанина Исенко с его двумя-тремя важными сэйвами выделю скорее методом исключения.

Симпатии. "Шахтер" действительно отыграл по-чемпионски и более всех других потешил публику своей игрой в атаке (напомню: автору всегда по вкусу именно те команды, которые чаще и острее ищут пути к воротам). А после него больше остальных понравилось "Динамо". В тройку симпатий тура довольно парадоксально для себя включу "Минай". Удовлетворили зрителя также "Ворскла", "Черноморец" и "Рух".

"Львов" в очередной раз подчеркнул, что он тут уже как бы вне конкурса: полмомента за матч. Жалко смотрелись потуги "Металлиста 1925". И на сей раз в тройке моих антипатий будет "Верес" - когда плохо, тогда плохо, а с сильными соперниками у команды из Ровно именно так выходит.

Таблица. Чемпион определен. "Шахтер" можно поздравить с тем, что он по-прежнему сильнее всех в Украине. УПЛ же следует посочувствовать в связи с тем, что даже в таком составе, который многие поспешили вычеркнуть из фаворитов в начале сезона, он финиширует с солидным отрывом.

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Серебряная интрига, она же за квалифайн Лиги чемпионов. На мой взгляд, сейчас тут шансы "Зари" выше, и этим я Америки не открою. С другой стороны, а так ли манит этот журавль в небе? В соревновательном плане все понятно, но как там с экономикой? Никогда не был силен в этих вопросах, ибо зациклен на игре.

Последняя путевка в Европу. Навскидку кажется, что "Александрия" вполне в состоянии доиграться. Но, боюсь, такой радости она вам не доставит. Ибо ее ничья с "Рухом" более чем реальна, а тогда конкуренты смогут ее только догнать, но не перегнать. Так как в личных встречах преимущество за ней, ну а в победу "Ворсклы" над "Шахтером" просто не верю.

Вылет в переходные плей-офф. "Минай" и "Колос", пожалуй, могут выдохнуть. "Черноморец" теоретически может сюда опуститься, но для этого нужны успехи сразу трех конкурентов в параллельных матчах плюс позорный провал в своей игре со свежим "трупом" УПЛ.

Остаются четыре явных претендента на две путевки вниз. Если не углубляться в просчеты всех возможных вариантов, то ясно, что хуже всего положение "Вереса", которому может оказаться недостаточно даже победы в "лобовом" поединке. Мне кажется, очень близок к фиаско "Металлист 1925", которому завершать сезон встречей с "Динамо" Шовковского.

Все это, разумеется, авторская болтовня. Последний тур, в любом случае, равнодушными нас не оставит.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 4 Динамо 29 18 5 6 50-24 +26 59 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 0 42 7 Кривбасс 29 12 5 12 26-29 -3 41 8 ФК Минай 29 8 9 12 22-30 -8 33 9 Колос 29 9 6 14 22-36 -14 33 10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 -8 32 11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 -19 31 12 Рух 29 7 10 12 31-37 -6 31 13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 -11 31 14 Верес 29 7 7 15 34-45 -11 28 15 Металлист 29 5 7 17 27-55 -28 22 16 ФК Львов 29 3 4 22 18-51 -33 13

Анонсы. Лично я для просмотра в прямой трансляции выбрал для себя матч "Днепр-1" - "Кривбасс". По факту, обеим командам есть за что бороться – это раз. Вернидуб будет цепляться за малейшую возможность играть в Европе – это два. Областное дерби никто не отменял – это три. В первом круге выиграл "Кривбасс" - это четыре. По-моему, хватит и этого.

Первой в записи планирую смотреть игру "Руха" с "Александрией". И тут обе команды мотивированы. Если Ротань разбазарит все, нажитое непосильным трудом команды Гуры, и останется без Европы, вот это будет номер! С другой стороны, ничьей может не хватить "Руху", чтобы избежать переходных плей-офф. В общем, любопытно.

Ну и замыкает мою тройку приоритетов последнего тура поединок "Вереса" с "Ингульцом". У команды Вирта нет вариантов кроме победы, чтобы надеяться на лучшее. Команду Ковальца ничья тоже может не спасти. Правда, у нее поул-позишн в этой тараканьей гонке, а значит – возможность выжидать, выглядывая из автобуса.

В остальных встречах тура, на беглый взгляд, результаты достаточно предсказуемы. Элементарно, Холмс?