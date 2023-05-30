Вице-президент Кривбасса: Надеюсь, что никакие футбольные уловки не повлияют на настроение игроков Шахтера в матче с Ворсклой

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин поделился ожиданиями от матчей заключительного, 30-го тура УПЛ, в котором три команды ("Александрия", "Ворскла" и собственно, "Кривбасс"), будут бороться за единственное место в зоне Лиги конференций.

– Впереди нас ждет большой финал чемпионата – это и ужгородский матч "Днепр-1" – "Кривбасс", и противостояние "Ворсклы" с "Шахтером", и битва между "Рухом" и "Александрией". По вашему мнению, у кого из претендентов лучшие шансы на пятое место, дающее путевку в еврокубки?

– Смотрите, я никогда не делаю никаких прогнозов или ставок. Никогда таким не занимаюсь, потому что когда ставлю на одно – происходит наоборот. Потому не будем прогнозировать.

Очень надеюсь, что "Шахтер" как настоящий чемпион – кстати, поздравляем с золотом! – сможет дать бой полтавчанам. Понимаю, что дончане уже заняли первое место, но в последнем туре нужно сразиться и победить. Для них это важно. Надеюсь, что никакие футбольные уловки, благодарность за определенные трансферы или что-то подобное не повлияют на настроение игроков "Шахтера".