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Вице-президент Кривбасса: Надеюсь, что никакие футбольные уловки не повлияют на настроение игроков Шахтера в матче с Ворсклой
В последнем туре будет битва трех команд за еврозону
instagram.com/artem_gagarin
Вице-президент "
– Впереди нас ждет большой финал чемпионата – это и ужгородский матч "Днепр-1" – "Кривбасс", и противостояние "Ворсклы" с "Шахтером", и битва между "Рухом" и "Александрией". По вашему мнению, у кого из претендентов лучшие шансы на пятое место, дающее путевку в еврокубки?
– Смотрите, я никогда не делаю никаких прогнозов или ставок. Никогда таким не занимаюсь, потому что когда ставлю на одно – происходит наоборот. Потому не будем прогнозировать.
Очень надеюсь, что "Шахтер" как настоящий чемпион – кстати, поздравляем с золотом! – сможет дать бой полтавчанам. Понимаю, что дончане уже заняли первое место, но в последнем туре нужно сразиться и победить. Для них это важно. Надеюсь, что никакие футбольные уловки, благодарность за определенные трансферы или что-то подобное не повлияют на настроение игроков "Шахтера".
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