"Это поддержка для людей", - вице-президент Кривбасса выдвинул идею провести матч с Днепром-1 в Днепре

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин завуалированно предложил провести матч последнего, 30-го тура УПЛ с "Днепром-1" в Днепре, а не в Ужгороде, где днепряне в этом сезоне проводят свои домашние поединки.

Этот поединок важен для обеих команд, которые сражаются за позиции в еврокубках.