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"Это поддержка для людей", - вице-президент Кривбасса выдвинул идею провести матч с Днепром-1 в Днепре
Днепр-1 свои домашние матчи играет в Ужгороде
ffu.ua
Вице-президент "
Этот поединок важен для обеих команд, которые сражаются за позиции в еврокубках.
"Что касается нашего противостояния с Днепром-1". Очень круто бы сейчас сыграть именно в Днепре – в родном городе этой команды. С разных сторон это очень важно. Это поддержка для людей, которые там находятся. Мы знаем, какие события сейчас происходят там… Женской команде "Днепра-1" можно играть в Днепре, детско-юношеский чемпионат тоже разрешено проводить там – тем более, наши команды там без проблем отыграли свои матчи. Поэтому я думаю, что встречу "Кривбасса" с "Днепром-1" вполне можно провести именно в Днепре! Это было бы очень круто для всех – для области, всей страны.
Этим бы мы в очередной раз показали врагу, что мы крепкие, сильные. Ведь именно для этого мы проводили этот чемпионат в Украине, несмотря на то, что нам предлагали играть в других странах. Потому что это именно Украинская Премьер-лига", – сказал Гагарин.
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