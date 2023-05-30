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"Это поддержка для людей", - вице-президент Кривбасса выдвинул идею провести матч с Днепром-1 в Днепре

Премьер-лига
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(1 голосов)

Днепр-1 свои домашние матчи играет в Ужгороде

"Это поддержка для людей", - вице-президент Кривбасса выдвинул идею провести матч с Днепром-1 в Днепре

ffu.ua

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин завуалированно предложил провести матч последнего, 30-го тура УПЛ с "Днепром-1" в Днепре, а не в Ужгороде, где днепряне в этом сезоне проводят свои домашние поединки.

Этот поединок важен для обеих команд, которые сражаются за позиции в еврокубках.

"Что касается нашего противостояния с Днепром-1". Очень круто бы сейчас сыграть именно в Днепре – в родном городе этой команды. С разных сторон это очень важно. Это поддержка для людей, которые там находятся. Мы знаем, какие события сейчас происходят там… Женской команде "Днепра-1" можно играть в Днепре, детско-юношеский чемпионат тоже разрешено проводить там – тем более, наши команды там без проблем отыграли свои матчи. Поэтому я думаю, что встречу "Кривбасса" с "Днепром-1" вполне можно провести именно в Днепре! Это было бы очень круто для всех – для области, всей страны.

Этим бы мы в очередной раз показали врагу, что мы крепкие, сильные. Ведь именно для этого мы проводили этот чемпионат в Украине, несмотря на то, что нам предлагали играть в других странах. Потому что это именно Украинская Премьер-лига", – сказал Гагарин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1 Артем Гагарин
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Источник:
ФК Кривбас

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
30.05.2023 в 20:25
Для яких людей, це ж команда без вболівальників.
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Хиденг (Днепр)
30.05.2023 в 20:12
Ну да, чтобы в Ужгород не переться! А мальчиков, подающих мячи, во главе с 17-ти летним сыночком депутата местного, которого шокируют матерные слова , с собой из Кривого привезёте? Креативщик хитро..жо.пы.й!
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