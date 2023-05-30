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Шахтер получил чемпионский кубок. ФОТО

Премьер-лига
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Чемпионы!

Шахтер получил чемпионский кубок. ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" получил кубок за победу в чемпионате Украины сезона 2022/23.

Клуб опубликовал в соцсетях фото команды и самого кубка.

Напомним, что "горняки" досрочно стал чемпионом Украины после победы над "Днепром-1" (3:0) в 29-м туре УПЛ.

Это 14-е чемпионство для "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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