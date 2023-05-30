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Шахтер получил чемпионский кубок. ФОТО
Чемпионы!
shakhtar.com
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Клуб опубликовал в соцсетях фото команды и самого кубка.
Напомним, что "горняки" досрочно стал чемпионом Украины после победы над "Днепром-1" (3:0) в 29-м туре УПЛ.
Это 14-е чемпионство для "Шахтера".
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