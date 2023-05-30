Кривушкин сомнительным пенальти поспособствовал положительному результату Ингульца в матче со Львовом

В этом сезоне Дмитрий Кривушкин как арбитр в поле работал на четырех матчах УПЛ с участием "Ингульца". В трех команда из Петрово выиграла. В двух из этих трех матчей победные голы "Ингульца" забивались с пенальти.

Благодаря пенальти, в частности, удалось "размочить" счет в 29-м туре против "Львова". В начале второго тайма "Ингулец" разыграл угловой, Козак получил передачу от партнера и пошел в штрафной в дриблинг. Мишенко встречал оппонента и после контакта между футболистами игрок "Ингульца" упал на газон. Кривушкин назначил одиннадцатиметровый.

Как видно из повторов, Мишенко не бил Казака по ноге. Выбрав не совсем правильную позицию, футболист "Львова" "выбросил" ногу перед тем, как Козак попытался его оббежать. Здесь можно было бы говорить о классической ситуации, когда не ситуативный защитник своей ногой задел ногу соперника, а соперник споткнулся о ногу защитника. Но Казак упал уже после того, как Мишенко убрал ногу. То есть причиной его падения стала не "выброшенная" в сторону нога оппонента.

Остается вариант с руками. Друг друга верхними конечностями касались оба футболиста. Со стороны Мишенко не было одностороннего толчка, ведь видно, что левой рукой и футболист "Ингульца" подталкивал оппонента. При этом на газон упал только Козак. Пенальти, назначение которого нельзя оправдать чрезмерной силой, применяемой одним из игроков при взаимном контакте. Козак просто очень хотел упасть, а Кривушкин на это купился.

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Пенальти сомнительный. Можно говорить – ошибочный.

Гол с этого пенальти стал победным для "Ингульца" и принес столь важные в борьбе за выживание три очка.