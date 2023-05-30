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Сабо: Кажется, что Ванату в Динамо будет нечего делать - Рамирес выигрывает конкуренцию
Если венесуэльца не купят
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Экс-тренер "
"У Рамиреса уровень игроков УПЛ. Имея игровое время, венесуэлец показывает себя все увереннее. У Эрика есть возможность вырасти у хорошего футболиста. Его кто-то купит. Действительно, он с каждой игрой играет все лучше.
Кажется, что Ванату здесь будет нечего делать и Рамирес выигрывает конкуренцию. Шовковский будет его ставить, если останется руководить "Динамо", – Сказал Сабо.
Напомним, что на счету Рамиреса в текущем сезоне 12 матчей, в которых он забил два гола.
На счету Ваната 13 голов и три результативные передачи в 36 поединках в нынешнем сезоне.
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