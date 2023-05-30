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Сабо: Кажется, что Ванату в Динамо будет нечего делать - Рамирес выигрывает конкуренцию

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Если венесуэльца не купят

Сабо: Кажется, что Ванату в Динамо будет нечего делать - Рамирес выигрывает конкуренцию

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о конкуренции в атакующей линии киевской команды.

"У Рамиреса уровень игроков УПЛ. Имея игровое время, венесуэлец показывает себя все увереннее. У Эрика есть возможность вырасти у хорошего футболиста. Его кто-то купит. Действительно, он с каждой игрой играет все лучше.

Кажется, что Ванату здесь будет нечего делать и Рамирес выигрывает конкуренцию. Шовковский будет его ставить, если останется руководить "Динамо", – Сказал Сабо.

Напомним, что на счету Рамиреса в текущем сезоне 12 матчей, в которых он забил два гола.

На счету Ваната 13 голов и три результативные передачи в 36 поединках в нынешнем сезоне.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Владислав Ванат Эрик Рамирес
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Источник:
1927.kiev.ua

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Alex-696 (Немирів)
30.05.2023 в 22:22
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