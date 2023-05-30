Сабо: Кажется, что Ванату в Динамо будет нечего делать - Рамирес выигрывает конкуренцию

Экс-тренер " Динамо " и сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о конкуренции в атакующей линии киевской команды.

"У Рамиреса уровень игроков УПЛ. Имея игровое время, венесуэлец показывает себя все увереннее. У Эрика есть возможность вырасти у хорошего футболиста. Его кто-то купит. Действительно, он с каждой игрой играет все лучше. Кажется, что Ванату здесь будет нечего делать и Рамирес выигрывает конкуренцию. Шовковский будет его ставить, если останется руководить "Динамо", – Сказал Сабо.

Напомним, что на счету Рамиреса в текущем сезоне 12 матчей, в которых он забил два гола.

На счету Ваната 13 голов и три результативные передачи в 36 поединках в нынешнем сезоне.