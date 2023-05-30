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Шахтер получил трофей и медали. Как проходило награждение чемпионов. ВИДЕО
Торжественно мероприятие происходило в Доме футбола
shakhtar.com
30 мая в Киеве в Доме футбола состоялось торжественное награждение чемпионов УПЛ сезона-2022/23.
Чемпионские награды УПЛ получают 34 футболиста "
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель, Анатолий Трубин
Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк, Хусрав Тоиров, Михаил Мудрик
Нападающие: Кевин Келси, Даниил Сикан, Андрей Борячук, Лассина Траоре
Также золотые медали получили президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов, генеральный директор клуба Сергей Палкин, спортивный директор Дарио Срна, директор департамента спортивного менеджмента Виталий Хливнюк, главный тренер Игорь Йовичевич и его помощники Юрий Беньо, Даниэль Де Кастро, Франциско Галан, Андрей Ханас Николай Шамардин, Радион Пальцун, Хавьер Лобо, Карло Никколини.
Медали чемпионам вручили директор УПЛ Евгений Дикий, президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Олег Протасов.
В завершение церемонии футболисты и тренеры "Шахтера" получили чемпионский кубок УПЛ сезона-2022/23.
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