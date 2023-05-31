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Йовичевич: В экстремальных условиях войны мы выдали исторический феерический сезон

Премьер-лига
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Наставник Шахтера подвел краткий итог сезона

Йовичевич: В экстремальных условиях войны мы выдали исторический феерический сезон

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич во время церемонии награждения прокомментировал чемпионство команды в нынешнем сезоне УПЛ.

"У нас чемпионское настроение. Эмоции смешанные, но приятные. Мы много труда и усилий приложили в этом году, который был непростым. В экстремальных условиях во время войны мы выдали исторический феерический сезон. Навсегда будет записано золотыми словами для всех болельщиков Украины, которые поддерживают "Шахтер" и украинский футбол.

Это очень важно с точки зрения тех ощущений, которые мы хотим показать нашей игрой Европе и миру. Показываем, что в Украине есть жизнь, что мы сражаемся. Так же как ВСУ сражаются за нас и за нашу свободу. Минимум, что мы можем делать – сражаться на футбольном поле, как и они. Мы гордимся, мы счастливы, и это нам только мотивация для следующего сезона", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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