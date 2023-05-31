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Йовичевич: В экстремальных условиях войны мы выдали исторический феерический сезон
Наставник Шахтера подвел краткий итог сезона
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич во время
"У нас чемпионское настроение. Эмоции смешанные, но приятные. Мы много труда и усилий приложили в этом году, который был непростым. В экстремальных условиях во время войны мы выдали исторический феерический сезон. Навсегда будет записано золотыми словами для всех болельщиков Украины, которые поддерживают "Шахтер" и украинский футбол.
Это очень важно с точки зрения тех ощущений, которые мы хотим показать нашей игрой Европе и миру. Показываем, что в Украине есть жизнь, что мы сражаемся. Так же как ВСУ сражаются за нас и за нашу свободу. Минимум, что мы можем делать – сражаться на футбольном поле, как и они. Мы гордимся, мы счастливы, и это нам только мотивация для следующего сезона", - сказал Йовичевич.
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