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СМИ: Сапутин получает в Заре 15 тысяч гривен в месяц

Премьер-лига
(2 голосов)

Чуть больше средней зарплаты в Украине

СМИ: Сапутин получает в Заре 15 тысяч гривен в месяц

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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19-летний голкипер "Зари" Александр Сапутин получает в клубе 15 тысяч гривен в месяц. Такую информацию дает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"В 19 лет Сапутин стал играть в основе "Зари“ после травмы Мацапуры. Он провел 14 матчей в этом году, из них восемь "на ноль“. При этом его зарплата составляет 15 тысяч гривен.

Сапутин — один из лучших вратарей второго круга чемпионата Украины. Он попал в расширенный список Руслана Ротаня на молодежное Евро",  — сказал Спиваковский.

Напомним, что контракт кипера с "Зарей" действителен до 30 июня 2025 года.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Сапутин
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Источник:
ТаТоТаке

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