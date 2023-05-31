СМИ: Сапутин получает в Заре 15 тысяч гривен в месяц

19-летний голкипер " Зари " Александр Сапутин получает в клубе 15 тысяч гривен в месяц. Такую информацию дает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"В 19 лет Сапутин стал играть в основе "Зари“ после травмы Мацапуры. Он провел 14 матчей в этом году, из них восемь "на ноль“. При этом его зарплата составляет 15 тысяч гривен.

Сапутин — один из лучших вратарей второго круга чемпионата Украины. Он попал в расширенный список Руслана Ротаня на молодежное Евро", — сказал Спиваковский.