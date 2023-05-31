Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Сапутин получает в Заре 15 тысяч гривен в месяц
Чуть больше средней зарплаты в Украине
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
19-летний голкипер "
"В 19 лет Сапутин стал играть в основе "Зари“ после травмы Мацапуры. Он провел 14 матчей в этом году, из них восемь "на ноль“. При этом его зарплата составляет 15 тысяч гривен.
Сапутин — один из лучших вратарей второго круга чемпионата Украины. Он попал в расширенный список Руслана Ротаня на молодежное Евро", — сказал Спиваковский.
Напомним, что контракт кипера с "Зарей" действителен до 30 июня 2025 года.
Популярное сейчас
- Экс-директор и экс-голкипер Продэксима сотрудничают с оккупантами на Херсонщине. ФОТО
- Реал вернет Винисиуса Тобиаса Шахтеру
- Сабо: Я не против Луческу, но, по моему мнению, нужно оставлять Шовковского
- Металлист на выход, борьба за ЛЧ и ЛК продолжается. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО