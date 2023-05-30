Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беседин вернется в Динамо, - СМИ
Проблема с форвардом у киевлян решена
скриншот youtube
Украинский форвард Артем Беседин, который с января выступал в аренде в "Омонии", вернется в "
По данным источника, кипрский клуб не намерен выкупать контракт игрока.
В составе кипрской команды 27-летний украинец провел 15 матчей, в который забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Также была информация, что незадолго до окончания сезона на Кипре Беседин получил травму.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:24sports.com.cy
Популярное сейчас
- Кривушкин сомнительным пенальти поспособствовал положительному результату Ингульца в матче со Львовом
- Сабо: В ЛЧ играют команды из чемпионатов значительно выше классом. Что там будет делать Шахтер?
- Дроны в Московской области сбили неподалеку от резиденций Путина и его друзей. В РФ бурно отреагировали на инцидент
- Официально. Коллапса не избежать. Третья команда УПЛ не может остаться без группового раунда еврокубков, а вторая – может
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JudgeDredd (Киев)
31.05.2023 в 00:23
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн