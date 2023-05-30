Беседин вернется в Динамо, - СМИ

Украинский форвард Артем Беседин, который с января выступал в аренде в "Омонии", вернется в " Динамо ", сообщает 24sports.com.cy.

По данным источника, кипрский клуб не намерен выкупать контракт игрока.

В составе кипрской команды 27-летний украинец провел 15 матчей, в который забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Также была информация, что незадолго до окончания сезона на Кипре Беседин получил травму.