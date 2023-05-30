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Беседин вернется в Динамо, - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблема с форвардом у киевлян решена

Беседин вернется в Динамо, - СМИ

скриншот youtube

Новина українською

Украинский форвард Артем Беседин, который с января выступал в аренде в "Омонии", вернется в "Динамо", сообщает 24sports.com.cy.

По данным источника, кипрский клуб не намерен выкупать контракт игрока.

В составе кипрской команды 27-летний украинец провел 15 матчей, в который забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Также была информация, что незадолго до окончания сезона на Кипре Беседин получил травму.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Омония (Никосия)
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Источник:
24sports.com.cy

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Комментарии (1)
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JudgeDredd (Киев)
31.05.2023 в 00:23
Це карма.
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