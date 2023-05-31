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Трубин: В Шахтер никто не верил. Говорили, что займем 5-6-е место

Премьер-лига
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Горняки завоевали золотые медали УПЛ

Трубин: В Шахтер никто не верил. Говорили, что займем 5-6-е место

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин поделился эмоциями после награждения золотыми медалями УПЛ.

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– Анатолий, поздравляем с чемпионством! Как это - быть чемпионом Украины? Что чувствуешь прямо сейчас?

Прежде всего, гордость за всю нашу команду. Ведь чемпионство не выигрывается в одном-двух матчах, это тяжелая работа в течение всего года и даже больше, потому что еще когда был приостановлен прошлый чемпионат, то все продолжали работать эти полтора года. Хотя в нас никто не верил: говорили, что займем 5-6-е место, что не сможем достичь большего. Но сейчас мы чемпионы Украины! Все радуются. Самое главное, я считаю, что для всех нас это мотивация, - нет ничего невозможного. Если вы будете работать, будете верить и оставаться одним целым, командой в течение сезона, то все возможно.

– Какое твое самое яркое воспоминание этого сезона? А какой период, наоборот, был самым тяжелым?

Наверное, самый яркий момент - когда прозвучал финальный свисток в последнем матче с "Днепром-1". Но все периоды были сложными, постоянно куда-то переезжали... Худший момент, пожалуй, когда проиграли днепрянам в первом круге. Но иногда худший момент может дать тебе гораздо больше, чем победа. Поэтому сейчас все прекрасно, - сказал Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
shakhtar.com

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