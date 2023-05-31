ПАОК не будет продлевать аренду Кендзеры – поляк возвращается в Динамо

ПАОК не будет продлевать аренду защитника "Динамо" Томаша Кендзеры. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

28-летний поляк покинет клуб из города Салоники после завершения арендного соглашение, которое действует до 30 июня. Соответственно, Томаш вернется в Киев. Его контракт со столичной командой рассчитан до лета 2024 года.

Кендзера выступал в составе ПАОКа с января этого года. На его счету 1 гол в 10 матчах.