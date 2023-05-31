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ПАОК не будет продлевать аренду Кендзеры – поляк возвращается в Динамо
Защитник выступал в Греции
Фото: FC Dynamo Kyiv
ПАОК не будет продлевать аренду защитника "Динамо" Томаша Кендзеры. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.
28-летний поляк покинет клуб из города Салоники после завершения арендного соглашение, которое действует до 30 июня. Соответственно, Томаш вернется в Киев. Его контракт со столичной командой рассчитан до лета 2024 года.
Кендзера выступал в составе ПАОКа с января этого года. На его счету 1 гол в 10 матчах.
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Источник:paokfc.gr
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Комментарии (2)
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Badweather (Бровары)
31.05.2023 в 08:25
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31.05.2023 в 09:50
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