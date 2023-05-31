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ПАОК не будет продлевать аренду Кендзеры – поляк возвращается в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник выступал в Греции

ПАОК не будет продлевать аренду Кендзеры – поляк возвращается в Динамо

Фото: FC Dynamo Kyiv

Новина українською

ПАОК не будет продлевать аренду защитника "Динамо" Томаша Кендзеры. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

28-летний поляк покинет клуб из города Салоники после завершения арендного соглашение, которое действует до 30 июня. Соответственно, Томаш вернется в Киев. Его контракт со столичной командой рассчитан до лета 2024 года.

Кендзера выступал в составе ПАОКа с января этого года. На его счету 1 гол в 10 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Томаш Кендзёра
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Источник:
paokfc.gr

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Комментарии (2)
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Badweather (Бровары)
31.05.2023 в 08:25
Ух и силища собирается в Динамо: Беседин, Кендзера... Вербича еще верните, он об таком Динамо мечтал всю свою половую жизнь
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+2
0
жека-киев (биг виладж)
31.05.2023 в 09:50
6та команда Греції, і 6та Кіпра отшили. З цим будуть вимагати в Луческу лігу чемпіонів))Останній нападник в Динамо був 8 років тому, Браун, і Мораес недовго. То шо чекати?
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0
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