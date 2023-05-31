Зубков: Посвящаю это чемпионство воинам, которые защищают нашу страну

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков поделился воспоминаниями о текущем сезоне, а также рассказал о том, кому посвящает чемпионство.

– Александр, как это - стать чемпионом?

– Ради чемпионства я и возвращался домой. Да, оно было тяжелым, мы шли шаг за шагом: где-то отставали, а где-то были лидерами. Последние матчи показали, что мы действительно являемся чемпионами.

– Твое самое яркое воспоминание этого сезона?

– Наверное, это последние матчи, когда больше сроднились друг с другом. Мы поговорили и решили, что должны выдать хороший финиш, ведь это наши прямые конкуренты и матчи против них были эмоционально тяжелыми, но яркими.

– Какой этап сезона был самым тяжелым?

– Пожалуй, были матчи, где мы теряли очки, хотя не должны были этого делать. Тогда начинаешь искать причины в себе, но впоследствии все выравнивалось, и мы были на правильной дороге.

– Кому посвящаешь это чемпионство?

– Во-первых, посвящаю это чемпионство воинам, которые защищают нашу страну. Нашим ребятам, которые каждый день сбивают ракеты и "шахиды". А также всем болельщикам. Президенту клуба, всем болельщикам, менеджменту, который ежедневно работал, нашим руководителям, тренерам и игрокам. Этот сезон стал историческим и мы вместе вписали его в историю, - резюмировал Зубков.