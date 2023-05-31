  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко вернется в Динамо – переговоры в завершающей фазе – СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко вернется в Динамо – переговоры в завершающей фазе – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер снова может оказаться в киевском клубе

Ярмоленко вернется в Динамо – переговоры в завершающей фазе – СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко близок к возвращению в "Динамо". Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Источник утверждает, что с сегодняшнего дня переговорный процесс Ярмоленко и столичного клуба вступает в завершающую фазу. Добавим, что контракт футболиста с эмиратским клубом истекает этим летом.

В этом сезоне он провел 33 поединка за "Аль-Айн" во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 6 ассистами.

Напомним, в футболке киевского "Динамо" Ярмоленко выступал с 2006 по 2018 год. В общей сложности он отыграл 340 матчей за "бело-синих", забил 137 голов и отдал 90 голевых передач.

Вместе с киевлянами Андрей по три раза выигрывал чемпионат Украины и национальный Суперкубок, а также дважды Кубок страны.

По теме
yellow-arrow
Зубков: Посвящаю это чемпионство воинам, которые защищают нашу страну
yellow-arrow
ПАОК не будет продлевать аренду Кендзеры – поляк возвращается в Динамо
yellow-arrow
Трубин: В Шахтер никто не верил. Говорили, что займем 5-6-е место
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев Inside

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде