Ярмоленко вернется в Динамо – переговоры в завершающей фазе – СМИ

Вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко близок к возвращению в "Динамо". Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Источник утверждает, что с сегодняшнего дня переговорный процесс Ярмоленко и столичного клуба вступает в завершающую фазу. Добавим, что контракт футболиста с эмиратским клубом истекает этим летом.

В этом сезоне он провел 33 поединка за "Аль-Айн" во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 6 ассистами.

Напомним, в футболке киевского "Динамо" Ярмоленко выступал с 2006 по 2018 год. В общей сложности он отыграл 340 матчей за "бело-синих", забил 137 голов и отдал 90 голевых передач.

Вместе с киевлянами Андрей по три раза выигрывал чемпионат Украины и национальный Суперкубок, а также дважды Кубок страны.