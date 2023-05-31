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Ярмоленко вернется в Динамо – переговоры в завершающей фазе – СМИ
Вингер снова может оказаться в киевском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко близок к возвращению в "Динамо". Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
Источник утверждает, что с сегодняшнего дня переговорный процесс Ярмоленко и столичного клуба вступает в завершающую фазу. Добавим, что контракт футболиста с эмиратским клубом истекает этим летом.
В этом сезоне он провел 33 поединка за "Аль-Айн" во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 6 ассистами.
Напомним, в футболке киевского "Динамо" Ярмоленко выступал с 2006 по 2018 год. В общей сложности он отыграл 340 матчей за "бело-синих", забил 137 голов и отдал 90 голевых передач.
Вместе с киевлянами Андрей по три раза выигрывал чемпионат Украины и национальный Суперкубок, а также дважды Кубок страны.
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