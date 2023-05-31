  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Шахтера: Хорошо, что Днепр-1 начал терять очки, а мы, наоборот, брали свое
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Шахтера: Хорошо, что Днепр-1 начал терять очки, а мы, наоборот, брали свое

Премьер-лига
(1 голосов)

Георгий Судаков поделился эмоциями после награждения золотыми медалями

Хавбек Шахтера: Хорошо, что Днепр-1 начал терять очки, а мы, наоборот, брали свое

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков подвел итоги чемпионского сезона.

– Как ощущения после завоевания чемпионства?

– Быть чемпионами - невероятно. Пожалуй, до конца еще не осознаю, что мы это сделали. Выиграть чемпионат, играя почти все матчи в составе - это не то, что было раньше, когда играли бразильцы, а ты выигрывал на скамейке в шортах. Здесь ты приложил максимум усилий, был частью команды, и пока нет полного осознания.

Но я думаю, мы написали историю во время войны, ведь год назад ты не знал, где будешь и будешь ли вообще играть в футбол, а сейчас стоишь здесь, держишь трофей и примеряешь медаль. Хочу поблагодарить всю команду, начиная с персонала и заканчивая каждым футболистом. Мы это сделали вместе благодаря нашему менталитету, духу команды. Мы приложили максимум усилий для этого чемпионства.

Читайте такжеЗубков: Посвящаю это чемпионство воинам, которые защищают нашу страну

– Какое воспоминание является самым ярким, а какой период выдался самым тяжелым?

– Было много разных моментов. Пожалуй, проход "Ренна" в Лиге Европы был самым важным моментом. А сложнее всего было отставать от "Днепра-1" на 8 баллов, когда после первого круга ты не знал, что делать. Хорошо, что "Днепр-1" начал терять очки, а мы, наоборот, брали свое.

То, что мы - лучшая команда чемпионата, подтверждает тот факт, что мы забили больше всего, меньше всего пропустили, набрали больше всего баллов, победили всех принципиальных соперников и проиграли только 1 матч. Я считаю, что это невероятное достижение и мы доказали, кто является чемпионом и единоличным лидером чемпионата Украины, - рассказал Судаков.

По теме
yellow-arrow
Ярмоленко вернется в Динамо – переговоры в завершающей фазе – СМИ
yellow-arrow
Зубков: Посвящаю это чемпионство воинам, которые защищают нашу страну
yellow-arrow
ПАОК не будет продлевать аренду Кендзеры – поляк возвращается в Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhtar.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DeepSh (Мариуполь)
31.05.2023 в 11:50
Судаков стал системообразующим игроком в Шахтере. Огромный прогресс в игре. Хотелось бы, чтобы Судаков оставался в Шахтере еще несколько лет.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде