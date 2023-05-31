Палкин: Я плохо воспринял приход Луческу в Динамо

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин вспомнил, как отреагировал на то, что Мирча Луческу возглавил "Динамо".

"Я плохо это воспринял, потому что мы были бок о бок 12 лет. Мы очень серьезно срослись и были как семья. В Европе тяжело найти такой пример, что тренер 12 лет возглавляет один клуб, а потом уходит к главному конкуренту. Мы были как Инь и Янь, переживали очень много побед, были и поражения. А потом это все перевернулось.

Но сегодня это ушло на задний план и если бы мы встретились, то думаю, любезно поговорили. Во-первых, время уже прошло и все остыли. После начала войны взгляды на многие вещи поменялись", – сказал Палкин.

Напомним, Луческу на протяжении 12 лет работал в донецком "Шахтере" (2004-2016), выиграв множество трофеев с "горняками". Летом 2020 года он возглавил принципиального соперника дончан - киевское "Динамо".