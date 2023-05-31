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Экс-игрок Шахтера: Бразильцы в Шахтере были главные по вечеринкам

Премьер-лига
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Интересные воспоминания игрока Шахтера-3

Экс-игрок Шахтера: Бразильцы в Шахтере были главные по вечеринкам

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Экс-игрок "Шахтера-3" Андрей Яковлев поделился воспоминаниями о бразильских футболистах донецкой команды - Брандао, Жадсоне и Матузалеме.

"Бразильцы были сами по себе, в своей тусовке? Не так, они скорее были центром клуба. Вокруг них крутилось очень многое. Луческу выстраивал команду под них, а под основной состав уже плясала и вся академия.

"Бразики" были главные по вечеринкам. У Брандао вообще был выкуплен столик на втором этаже в ночном клубе "Вирус" на год вперед. То есть, если клуб был забит битком, а Брандао еще не пришел, то его столик стоял пустым.

Но это было не часто. Матузалем зажигал от души. Жадсон, хоть и был полтора метра ростом, а тоже входил в "клуб костра и гитары", - сказал Яковлев.

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В статье: Жадсон Матузалем Брандао Шахтер (Донецк)
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Источник:
Fanday

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