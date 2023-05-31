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Цуриков: Блохин мог сказать: Вот я бы забил!

Премьер-лига
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Экс-защитник Динамо вспомнил период работы под руководством Олега Блохина

Цуриков: Блохин мог сказать: Вот я бы забил!

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Андрей Цуриков поделился опытом своего сотрудничества с Олегом Блохиным, с которым он успел год поработать в Киеве.

"Насколько я помню, не все его хорошо понимали. Я имею в виду требования и в определенной степени - поведение. Но все-таки надо понимать, что это был великий футболист с большими бесконечными амбициями. Ему всегда хотелось выигрывать. Блохин много сделал для украинского футбола и иногда не понимал, как можно в одном или другом моменте не забить. Он мог сказать: "Вот я бы забил!".

Не знаю, он просто человек, который имеет большие амбиции. Наверное, не всем это подходило, но я с Олегом Владимировичем проблем не имел. Мы с ним часто разговаривали с глазу на глаз. Да, игровой практикой он меня не наградил, но в плане общения у меня с ним проблем не было", - сказал Цуриков.

Напомним, Олег Блохин с сентября 2012 года по апрель 2014 года возглавлял киевское "Динамо". Часть этого периода застал Андрей Цуриков, который под его руководством сыграл шесть матчей.

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В статье: Олег Блохин Андрей Цуриков Динамо (Киев)
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