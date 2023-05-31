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Цуриков: Знаю, что достаточно предложений, но я сейчас не готов их обсуждать

Премьер-лига
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Возможно, игрок останется в Александрии

Цуриков: Знаю, что достаточно предложений, но я сейчас не готов их обсуждать

fco.com.ua

Новина українською

Защитник "Александрии" Андрей Цуриков заявил, что пока что не думает о новом контракте с клубом. Действующее соглашение футболиста действует до 30 июня.

"У меня такой принцип: стараюсь не думать о будущем, пока идет чемпионат. Тем более что у меня была травма и мне нужно было восстанавливаться. Я всегда оставляю эти вопросы на своего агента, он мне доносит, какие варианты, а уже в отпуске принимаю решение.

Знаю, что достаточно предложений, но я сейчас не готов их обсуждать. Посмотрим, какие будут варианты. Насколько я знаю, есть предложение и от "Александрии", поэтому мы решили, что обсудим это в отпуске", – сказал Цуриков.

Напомним, что 30-летний защитник в текущем сезоне провел 21 матч в УПЛ. В его активе 5 голов и 1 ассист.

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В статье: Андрей Цуриков ФК Александрия
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