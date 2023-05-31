Цуриков: Знаю, что достаточно предложений, но я сейчас не готов их обсуждать

Защитник " Александрии " Андрей Цуриков заявил, что пока что не думает о новом контракте с клубом. Действующее соглашение футболиста действует до 30 июня.

"У меня такой принцип: стараюсь не думать о будущем, пока идет чемпионат. Тем более что у меня была травма и мне нужно было восстанавливаться. Я всегда оставляю эти вопросы на своего агента, он мне доносит, какие варианты, а уже в отпуске принимаю решение.

Знаю, что достаточно предложений, но я сейчас не готов их обсуждать. Посмотрим, какие будут варианты. Насколько я знаю, есть предложение и от "Александрии", поэтому мы решили, что обсудим это в отпуске", – сказал Цуриков.