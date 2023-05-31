Директор Александрии: Уход Езерского в Карпаты? Мне кажется, это какая-то чушь

Директор ФК "Александрия" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию об уходе тренера Владимира Езерского в "Карпаты" , которые должен возглавить Мирон Маркевич.

"В первый раз об этом слышу, поэтому мне сложно комментировать. Мне кажется, это какая-то чушь. Наш тренерский штаб работает и сейчас нет никакого языка, что нас кто-то покидает. С ФК "Александрия" никто из "Карпат" не связывался, Езерский тоже ничего не говорил.

Это сказал Мирон Маркевич? Может, он фамилию перепутал? Лучше вам позвонить и спросить у Езерского. Возможно, он уже договорился с "Карпатами" и через неделю захочет разорвать контракт. Может быть, это была тайна, а Маркевич проговорился. Пока я ничего не знаю", – подытожил Китаев.