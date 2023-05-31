Палкин - о стимуляции третьих сторон: УЕФА против этого, но в Европе тоже такое есть

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин поделился мнением о финансовом стимулировании команд третьей стороной в УПЛ.

"Если взять УЕФА, то они против того, чтобы одна команда стимулировала другую, чтобы та стимулировала их прямого конкурента или соперника. Это официальная позиция.

Но в жизни вариантов может быть очень много. По большому счету, в Европе тоже такое есть. Главное, чтобы не было наоборот: кто-то платит за то, чтобы кто-то сдал игру", – сказал Палкин.