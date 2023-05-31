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Палкин - о стимуляции третьих сторон: УЕФА против этого, но в Европе тоже такое есть
"Главное, чтобы не было наоборот"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
"Если взять УЕФА, то они против того, чтобы одна команда стимулировала другую, чтобы та стимулировала их прямого конкурента или соперника. Это официальная позиция.
Но в жизни вариантов может быть очень много. По большому счету, в Европе тоже такое есть. Главное, чтобы не было наоборот: кто-то платит за то, чтобы кто-то сдал игру", – сказал Палкин.
Напомним, что весной СМИ активно писали о том, что донецкий клуб в борьбе за чемпиоснтво финансово стимулировал соперников "Днепра-1".
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