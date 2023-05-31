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Палкин - о стимуляции третьих сторон: УЕФА против этого, но в Европе тоже такое есть

Премьер-лига
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"Главное, чтобы не было наоборот"

Палкин - о стимуляции третьих сторон: УЕФА против этого, но в Европе тоже такое есть

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением о финансовом стимулировании команд третьей стороной в УПЛ.

"Если взять УЕФА, то они против того, чтобы одна команда стимулировала другую, чтобы та стимулировала их прямого конкурента или соперника. Это официальная позиция.

Но в жизни вариантов может быть очень много. По большому счету, в Европе тоже такое есть. Главное, чтобы не было наоборот: кто-то платит за то, чтобы кто-то сдал игру", – сказал Палкин.

Напомним, что весной СМИ активно писали о том, что донецкий клуб в борьбе за чемпиоснтво финансово стимулировал соперников "Днепра-1".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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