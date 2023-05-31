Мудрик – в топ-10 худших трансферов сезона по версии Goal

Известный футбольный портал Goal.com составил свою версию 10 худших европейских трансферов сезона 2022/2023. В этом "минусовом" топе оказался и украинский вингер Михаил Мудрик, который зимой за 70+30 млн. евро перешел из "Шахтера" в " Челси ". Украинец занял в антирейтинге 7-е место.

"Конечно, сложно было ожидать, что Мудрик сразу же станет прорывом, но можно было надеяться хотя-бы на 1 гол от игрока для "Челси" который потратил почти 90 миллионов фунтов стерлингов/111,6 миллиона долларов (такую сумму дает источник, - прим) на игрока сборной Украины.

За пределами поля у игрока были проблемы, Мудрика критиковали за использование социальных сетей. На поле все было также разочаровывающим. Он начал в стартовом составе несколько матчей, после чего сел в запас.

Можно предположить, что ив следующем сезоне конкуренция за места в основе "Челси" будет не менее жесткой, и на данный момент Мудрик выглядит как одна из самых досадных переплат в истории футбола", - пишет издание.