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Мудрик – в топ-10 худших трансферов сезона по версии Goal
Выглядит как одна из самых досадных переплат в истории футбола
twitter.com/ChelseaFC
Известный футбольный портал Goal.com составил свою версию 10 худших европейских трансферов сезона 2022/2023. В этом "минусовом" топе оказался и украинский вингер Михаил Мудрик, который зимой за 70+30 млн. евро перешел из "Шахтера" в "
"Конечно, сложно было ожидать, что Мудрик сразу же станет прорывом, но можно было надеяться хотя-бы на 1 гол от игрока для "Челси" который потратил почти 90 миллионов фунтов стерлингов/111,6 миллиона долларов (такую сумму дает источник, - прим) на игрока сборной Украины.
За пределами поля у игрока были проблемы, Мудрика критиковали за использование социальных сетей. На поле все было также разочаровывающим. Он начал в стартовом составе несколько матчей, после чего сел в запас.
Можно предположить, что ив следующем сезоне конкуренция за места в основе "Челси" будет не менее жесткой, и на данный момент Мудрик выглядит как одна из самых досадных переплат в истории футбола", - пишет издание.
Топ-10 худших трансферов сезона 2022/2023 по версии Goal:
1. Поль Погба ("Ювентус")
2. Ришарлисон ("Тоттенхэм")
3. Марк Кукурелья ("Челси")
4. Сержиньо Дест ("Милан")
5. Келвин Филлипс ("Манчестер Сити")
6. Джесси Лингард ("Ноттингем Форест")
7. Михаил Мудрик ("Челси")
8. Садио Мане ("Бавария")
9. Антони ("Манчестер Юнайтед")
10. Каллум Хадсон-Одой ("Байер")
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