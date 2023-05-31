Палкин: Если бы ничего не произошло в 2014-м, Шахтер сейчас входил бы в десятку сильнейших клубов Европы

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал, как повлияла на судьбу клуба война, которая началась в 2014 году.

"Мы закончили 13-й год, сезон 12/13, у нас средняя посещаемость "Донбасс Арены" в чемпионате Украины - 42 тысячи. По большому счету, это лучший показатель Восточной Европы вообще. Люди же не будут приходить просто смотреть на то, что неинтересно. Им было интересно быть на "Донбасс Арене", интересно смотреть, что происходило на поле, быть участниками этого.

Если бы ничего не произошло, "Шахтер" бы сегодня входил как минимум в десятку сильнейших клубов Европы. Мы реально шли только вверх, все получалось. А когда у тебя на стадионе по 42 тысячи, а когда еврокубки - по 54 тысячи, другой мир вообще.

Смотрю сейчас видео тех времен, когда у нас были еврокубки, оранжево-черный стадион - такое впечатление, что это прошлая жизнь какая-то. И когда у тебя такая поддержка, естественно, хочется вкладываться в футбол, заниматься им, лучше становиться каждый день. Стимул громадный. Мы шли как ракета вверх", - сказал Палкин.