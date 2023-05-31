Началась чистка рядов. Два игрока Металлиста покинули клуб

Харьковский " Металлист " после вылета из УПЛ начал чистку рядов.

Как сообщает в Телеграм журналист Дмитрий Венков, клуб предлагает игрокам досрочно расторгнуть контракты, а взамен получить часть долга по зарплате.

Футболисты готовы рассмотреть предложение руководства, а вот относительно финансов каждый будет договариваться индивидуально.

Так, источник пишет, что Егор Картушов и Орест Костик точно покинут "Металлист". Они не будут принимать участие в воскресном матче с "Черноморцем".

Также отмечается, что у менеджмента якобы есть желание сохранить клуб, но все упирается в финансирование. Идут разговоры о выступлении команды в Первой лиге молодыми игроками за скромную зарплату.