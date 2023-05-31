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Началась чистка рядов. Два игрока Металлиста покинули клуб

Премьер-лига
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Клуб предлагает игрокам досрочно разорвать контракты

Началась чистка рядов. Два игрока Металлиста покинули клуб

instagram.com/fcmetalist

Новина українською

Харьковский "Металлист" после вылета из УПЛ начал чистку рядов.

Как сообщает в Телеграм журналист Дмитрий Венков, клуб предлагает игрокам досрочно расторгнуть контракты, а взамен получить часть долга по зарплате.

Футболисты готовы рассмотреть предложение руководства, а вот относительно финансов каждый будет договариваться индивидуально.

Так, источник пишет, что Егор Картушов и Орест Костик точно покинут "Металлист". Они не будут принимать участие в воскресном матче с "Черноморцем".

Также отмечается, что у менеджмента якобы есть желание сохранить клуб, но все упирается в финансирование. Идут разговоры о выступлении команды в Первой лиге молодыми игроками за скромную зарплату.

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В статье: Егор Картушов Металлист (Харьков) Орест Костик
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