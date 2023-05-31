Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Началась чистка рядов. Два игрока Металлиста покинули клуб
Клуб предлагает игрокам досрочно разорвать контракты
instagram.com/fcmetalist
Харьковский "
Как сообщает в Телеграм журналист Дмитрий Венков, клуб предлагает игрокам досрочно расторгнуть контракты, а взамен получить часть долга по зарплате.
Футболисты готовы рассмотреть предложение руководства, а вот относительно финансов каждый будет договариваться индивидуально.
Так, источник пишет, что Егор Картушов и Орест Костик точно покинут "Металлист". Они не будут принимать участие в воскресном матче с "Черноморцем".
Также отмечается, что у менеджмента якобы есть желание сохранить клуб, но все упирается в финансирование. Идут разговоры о выступлении команды в Первой лиге молодыми игроками за скромную зарплату.
Популярное сейчас
- Севилья - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги Европы
- Севилья - Рома. Анонс и прогноз финала Лиги Европы на 31.05.2023
- Палкин: Я плохо воспринял приход Луческу в Динамо
- Кто виноват, что Шахтер и Днепр-1 устроили драку, куда пойдет Коноплянка, Ракицкого в сборную?
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО