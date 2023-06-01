Выступление в ЛК - ключ к прямому выходу в группу ЛЧ. Динамо не должно пренебрежительно относиться к третьему еврокубку

Сезон 2023/24 станет последним в пятнадцатилетней серии, когда лучшая команда Украины получала место в групповом раунде Лиги чемпионов автоматически, без квалификации. До сих пор последний случай, когда чемпиону УПЛ приходилось подтверждать свое право на пребывание в элите в квалификационных противостояниях, состоялся в сезоне 2008/09.

Пройти автоматически в группу Лиги чемпионов 2023/24 удалось не в последнюю очередь благодаря стечению обстоятельств. Однако в предыдущие годы это право доставалось Украине как одной из самых рейтинговых стран в Таблице коэффициентов. Именно деградация в этом рейтинге (Таблица коэффициентов) заставит чемпиона Украины в ближайшем будущем (с сезона 2024/25) искать другие пути в группу Лиги чемпионов.

Таких путей, кроме классической квалификации, может быть несколько: победа в крайней Лиге Европы/Лиге чемпионов, победа страны в сезонном рейтинге Таблицы коэффициентов. Но самый реальный шанс – это получение автоматического места в группе Лиги чемпионов по квоте самой рейтинговой команды чемпионской квалификации. Эта квота будет актуальна, если крайнюю Лигу чемпионов будет выигрывать команда из зоны Лиги чемпионов своего национального чемпионата (что очень вероятно).

Это одно из проявлений реформы УЕФА, которая вступит в силу с сезона 2024/25. Если раньше место в группе Лиги чемпионов по квоте победителя крайней Лиги чемпионов получала лучшая команда одиннадцатой Ассоциации, то в будущем будет получать команда с самым большим рейтингом в сетке чемпионского отбора.

К примеру. Если бы реформа действовала уже сейчас, а у "Шахтера" не было бы прямого места в группе Лиги чемпионов через Таблицу коэффициентов, то он прошел бы в групповой этап как самый рейтинговый представитель чемпионской квалификации (не пути представителей лиг, а именно пути чемпионов) – 63.000 (ближайший преследователь – "Динамо" Загреб с рейтингом 55.000). В этом скрыты перспективы и для киевского "Динамо", которое в будущем, безусловно, планирует бороться за статус главной силы УПЛ.

Необходимо улучшать свой личный клубный рейтинг. Сезон 2023/24 киевляне начнут с показателем 24.000 – это 58-е место среди всех клубов Европы. Чтобы претендовать на прямое место в группе Лиги чемпионов 2024/25 (если "Динамо" станет чемпионом УПЛ 2023/24), прогресс в этом рейтинге должен быть по меньшей мере на 25 - 30 позиций. Нужно приблизиться к топ-30, для чего нужен рейтинг 40.000 – 45.000 баллов.

Итак, Динамо нужно в течение еврокубкового сезона 2023/24 добыть хотя бы 20 – 25 баллов в личный рейтинг для того, чтобы рассчитывать на прямое место в группе Лиги чемпионов 2024/25. И здесь участие в Лиге конференций подвернулось как нельзя кстати.

В текущем розыгрыше третьего по престижности евротурнира в личный рейтинг набрали:

"Базель" (Швейцария) – 17 очков ;

; АЗ (Нидерланды) – 19 очков ;

; "Фиорентина" (Италия) – 20 очков (еще два может набрать в финале);

(еще два может набрать в финале); "Вест Хэм" (Англия) – 27 очков (еще два может набрать в финале).

Как видно на практике, средний показатель в двадцать баллов в этом турнире доступен даже клубам средней руки ("Базель", АЗ). Но для этого нужно доходить хотя бы до полуфинала турнира. "Динамо" будет одним из самых статусных участников Лиги конференций 2023/24. Если удастся выйти в групповой этап (нужно пройти две команды – окончательный список потенциальных соперников еще формируется), то есть большие шансы попасть в первую корзину. А это перспектива играть с командами уровня "Чукарички", "Линкольн", ЦСКА (София), "Астана", "Маккаби" (Тель-Авив) и т.д.

И за все это будут давать такой же рейтинг, как и в Лиге чемпионов или Лиге Европы (два очка – за победу, одно – за ничью в основном раунде, но немного меньше будут бонусы). Не идеальная ли среда для команды, которая проводит перезагрузку?

Следует только с максимальной ответственностью отнестись к выступлениям в Лиге конференций. Потому что продвижение третьесортным еврокубковым турниром будет полезно не только для Украинской Таблицы коэффициентов в целом, но и для личных перспектив "Динамо" в ближайшем будущем.