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Калитвинцев: Вернется ли Червак в Полесье? В жизни возможно все
Житомиряне разорвали контракт с игроком за инцидент с девушкой-арбитром
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев высказался касательно будущего экс-игрока житомирян Вадима Червака, который досрочно покинул клуб за толчок девушки-арбитра.
"Вернется ли он в команду? В жизни возможно все. Я не комментирую решение руководства клуба. Встречался с Черваком, общался с ним. Он понимает свою ошибку и никого не обвиняет", - сказал Калитвинцев в интервью "Украинский футбол".
Напомним, что во время матча 1-го тура второго этапа Первой лиги между "Полесьем" и запорожским "Металлургом" Червак толкнул в спину арбитра Софию Причину, не согласившись с решением не назначить пенальти в ворота запорожцев. После игры Вадим опубликовал пост в соцсетях с извинениями, однако "Полесье" расторгло с ним контракт. Позже КДК УАФ принял решение об отстранении защитника от участия в соревнованиях на 6 месяцев.
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