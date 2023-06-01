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Калитвинцев: Вернется ли Червак в Полесье? В жизни возможно все

Премьер-лига
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Житомиряне разорвали контракт с игроком за инцидент с девушкой-арбитром

Калитвинцев: Вернется ли Червак в Полесье? В жизни возможно все

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев высказался касательно будущего экс-игрока житомирян Вадима Червака, который досрочно покинул клуб за толчок девушки-арбитра.

"Вернется ли он в команду? В жизни возможно все. Я не комментирую решение руководства клуба. Встречался с Черваком, общался с ним. Он понимает свою ошибку и никого не обвиняет", - сказал Калитвинцев в интервью "Украинский футбол".

Напомним, что во время матча 1-го тура второго этапа Первой лиги между "Полесьем" и запорожским "Металлургом" Червак толкнул в спину арбитра Софию Причину, не согласившись с решением не назначить пенальти в ворота запорожцев. После игры Вадим опубликовал пост в соцсетях с извинениями, однако "Полесье" расторгло с ним контракт. Позже КДК УАФ принял решение об отстранении защитника от участия в соревнованиях на 6 месяцев.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) Вадим Червак
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