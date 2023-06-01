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Палкин в процентах оценил шансы на возвращение легионеров в Шахтер

Премьер-лига
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Он отметил, что каждый из них переживает за Украину

Палкин в процентах оценил шансы на возвращение легионеров в Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал об иностранных игроках донецкого клуба, с которыми приостановлены контракты.

"Они все переживают за Украину. Они официально дают интервью, поддерживают. Они же здесь жили. Они же знают, что все, что говорит та сторона, - это вранье. Они все через это прошли.

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Поэтому они поддерживают Украину и тех ребят, которых знали, с которыми играли. Есть и личный контакт, и официально они высказываются. Реакция хорошая.

Единственное - на процентов 90% я уверен, что они вряд ли когда-то вернутся. Они застали самый пик. Этот страх не позволит им вернуться обратно", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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