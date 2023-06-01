  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сидорчук: В День защиты детей просто не укладывается в голове , что мы не можем защитить их на 100% от российских ракет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук: В День защиты детей просто не укладывается в голове , что мы не можем защитить их на 100% от российских ракет

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Невозможно понять масштаб трагедии, с которой столкнулись украинские дети

Сидорчук: В День защиты детей просто не укладывается в голове , что мы не можем защитить их на 100% от российских ракет

t.me/VA_Kyiv

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказался по поводу российской ракетной атаки по Киеву 1 июня, которая привела к смерти детей.

Читайте такжеРоссияне снова нанесли ракетный удар по Киеву, погибли дети

"В День защиты детей просто не укладывается в голове тот факт, что мы не можем защитить их на 100% от российских ракет. Невозможно понять масштаб трагедии, с которой столкнулись украинские дети.

Невозможно смириться с фактом того, сколько погибших деток, сколько незаконно вывезенных, сколько физически и ментально травмированных, сколько сирот.

Невозможно остановить все это прямо сейчас. Это то, что каждый из нас хочет всем сердцем. Но можно помогать армии и семьям погибших героев. Так мы приблизим победу и поддержим наших детей", — написал Сидорчук в Инстаграме.

По теме
yellow-arrow
Палкин: Когда каналы Футбол закрылись, это был удар по всему украинскому футболу
yellow-arrow
Президент Вереса - о судьбе Вирта: Еще ничего не известно
yellow-arrow
Львов все-таки выйдет на матч с Колосом, но затем распустит команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.06.2023 в 19:08
Наблизили б якби сплачували податки у повному обсязі.
Ответить
+1
0
БюроСтавокЮтуб (Киев)
01.06.2023 в 19:17
Так!)
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде