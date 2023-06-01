Сидорчук: В День защиты детей просто не укладывается в голове , что мы не можем защитить их на 100% от российских ракет

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказался по поводу российской ракетной атаки по Киеву 1 июня, которая привела к смерти детей.

"В День защиты детей просто не укладывается в голове тот факт, что мы не можем защитить их на 100% от российских ракет. Невозможно понять масштаб трагедии, с которой столкнулись украинские дети.

Невозможно смириться с фактом того, сколько погибших деток, сколько незаконно вывезенных, сколько физически и ментально травмированных, сколько сирот.

Невозможно остановить все это прямо сейчас. Это то, что каждый из нас хочет всем сердцем. Но можно помогать армии и семьям погибших героев. Так мы приблизим победу и поддержим наших детей", — написал Сидорчук в Инстаграме.