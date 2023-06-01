Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу на костылях посетил тренировку Динамо. ФОТО
Тренер постепенно возвращается в рабочий процесс
fcdynamo.com
"
В четверг киевляне тренировались на своей НТБ в Конча-Заспе.
За тренировкой внимательно наблюдал и Мирча Луческу, а затем Мистер и сам вышел на поле на костылях и стал подсказывать своим подопечным.
На этой неделе динамовцы занимаются в режиме одной тренировки в день. В субботу, накануне игры, к утренним тренировкам прибавится вечернее теоретическое предматчевое занятие. Игра в воскресенье начнется в 15.00.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Чемпион Второй лиги уволил главного тренера
- Выступление в ЛК - ключ к прямому выходу в группу ЛЧ. Динамо не должно пренебрежительно относиться к третьему еврокубку
- Металлист на выход, борьба за ЛЧ и ЛК продолжается. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО