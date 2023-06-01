Луческу на костылях посетил тренировку Динамо. ФОТО

" Динамо " готовится к матчу заключительного тура УПЛ с "Металлист 1925", который состоится в воскресенье, 4 июня.

В четверг киевляне тренировались на своей НТБ в Конча-Заспе.

За тренировкой внимательно наблюдал и Мирча Луческу, а затем Мистер и сам вышел на поле на костылях и стал подсказывать своим подопечным.

На этой неделе динамовцы занимаются в режиме одной тренировки в день. В субботу, накануне игры, к утренним тренировкам прибавится вечернее теоретическое предматчевое занятие. Игра в воскресенье начнется в 15.00.