Источник: Клуб Серии А зимой предлагал за Трубина 6 млн евро - Шахтер отказал

Донецкий "Шахтер" в зимнее межсезонье получил предложение от клуба Серии А по голкиперу Анатолию Трубину.

Как сообщает журналист Евгений Кузьменко, " Удинезе " предлагал за 21-летнего игрока 6 млн евро. "Горняки" отклонили это предложение.

Также интерес к Трубину проявляли "Ливерпуль" и "Интер", но без какой-либо конккретики.

Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками" .

В текущем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.