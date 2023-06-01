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Источник: Клуб Серии А зимой предлагал за Трубина 6 млн евро - Шахтер отказал

Премьер-лига
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Контракт игрока с горняками заканчивается через год

Источник: Клуб Серии А зимой предлагал за Трубина 6 млн евро - Шахтер отказал

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в зимнее межсезонье получил предложение от клуба Серии А по голкиперу Анатолию Трубину.

Как сообщает журналист Евгений Кузьменко, "Удинезе" предлагал за 21-летнего игрока 6 млн евро. "Горняки" отклонили это предложение.

Также интерес к Трубину проявляли "Ливерпуль" и "Интер", но без какой-либо конккретики.

Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".

В текущем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин Удинезе (Удине)
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
01.06.2023 в 21:36
Если Трубин так уж хочет свалить, то надо продавать. Но ШД задешево никогда не продает, поэтому наверное будет тарабанить до окончания контракта.
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