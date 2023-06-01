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Источник: Клуб Серии А зимой предлагал за Трубина 6 млн евро - Шахтер отказал
Контракт игрока с горняками заканчивается через год
Фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" в зимнее межсезонье получил предложение от клуба Серии А по голкиперу Анатолию Трубину.
Как сообщает журналист Евгений Кузьменко, "
Также интерес к Трубину проявляли "Ливерпуль" и "Интер", но без какой-либо конккретики.
Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий
В текущем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
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